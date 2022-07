Spółki nieruchomościowe pozbawione odpisów amortyzacyjnych

Spółki nieruchomościowe, które oddały w leasing operacyjny swoją nieruchomość, zostały w nagły sposób pozbawione jakiejkolwiek możliwości zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych od takiej nieruchomości – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. Kontrowersje dotyczą ustawy o CIT i tzw. Polskiego Ładu.

Wątpliwości odnoszą się do art. 15 ust. 6 ustawy o CIT w brzmieniu wprowadzonym przez Polski Ład. Obecne regulacje w praktyce uniemożliwiają rozpoznanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości należących do spółek nieruchomościowych, które dla celów podatkowych klasyfikuje się jako inwestycje.

„Podlegają one odpisom aktualizującym (w tym z tytułu utraty wartości), które jednak nie wynikają z zastosowania stawki amortyzacyjnej (amortyzacji ani umorzenia rozumianego jako suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych). Stąd wartość rachunkowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od nieruchomości traktowanych jako inwestycje, która wyznacza maksymalny limit dla podatkowych odpisów amortyzacyjnych, wynosi zero” – tłumaczą eksperci Konfederacji Lewiatan.

Eksperci zwracają uwagę na to, że w efekcie Polski Ład uniemożliwił dokonywanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości spółek nieruchomościowych, które pod względem rachunkowym są traktowane jako inwestycje.

„Rozwiązanie jest niezwykle krzywdzące, gdyż nie dość, że narusza zasadę ochrony praw nabytych i zasadę ochrony interesów w toku, to jeszcze praktycznie uniemożliwia podatkowe rozpoznanie kosztu z tytułu nabycia takiej nieruchomości (oprócz przypadku jej sprzedaży, co może nigdy nie nastąpić)” – wskazuje Konfederacja Lewiatan, która zaapelowała do rządu o zmianę przepisów w ramach szykowanej nowelizacji ustawy o CIT.

mp