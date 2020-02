Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - oszczędzaj na składkach i podatkach

Spółka z o.o. może być znakomitym sposobem na optymalizowanie obciążeń ZUS i podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do składek ZUS warunkiem jest, aby była to spółka więcej niż jednoosobowa, w przypadku podatku dochodowego - kwestia ta jest drugorzędna (należy pamiętać jednak o kwestiach formalnych związanych z powoływaniem wspólnika jednoosobowej spółki do zarządu tej spółki - podejmując takie działania skonsultuj się ze swoim doradcą).

Wspólnik spółki jednoosobowej, nie posiadający żadnego innego obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń społecznych dla celów "oskładkowania" traktowany jest jak prowadzący pozarolniczą działalność . Zupełnie inna sytuacja jest w spółce np. dwuosobowej.

Otóż udziałowiec spółki, powołany przez Zgromadzenie Wspólników na członka zarządu tej spółki, i otrzymujący z tytułu pełnienia obowiązków członka zarządu z powołania wynagrodzenie, nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tego tytułu. Co istotne, nie podlega on również obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne (choć, jeżeli miałby to być jedyny tytuł objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, należy na pewno rozważyć przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego).

Dodatkowo istnieje wiele możliwości wypłaty kwot dodatkowych - zwrotu kosztów, wypłaty ryczałtów itp., pozwalających na bezpośredni transfer środków do udziałowców, bez konieczności odprowadzania dywidendy, Oczywiście - część z tych transferów będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale ten podatek dotyczy praktycznie wszystkich przysporzeń mających charakter wynagrodzenia.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku działalności o niewielkim rozmiarze - można w takim przypadku opodatkowywać naprawdę niewielkie dochody - i to podatkiem wg stawki 9%.

Przy tym wszystkim należy pamiętać o jednym, ważnym zastrzeżeniu. Czynności wykonywane na rzecz spółki nie mogą mieć charakteru pozornego. To bowiem oznaczałoby nie działania optymalizacyjne, a działania polegające na obejściu prawa - co jest jiż niedozwolone.

