najcześciejCzytane

05.03.2021 Spó趾a ma prawo do rozliczenia strat podatkowych powsta造ch przed zawi您aniem grupy nawet do 5 lat po jej rozwi您aniu

Spó趾a zawar豉 umow o utworzeniu grupy kapita這wej z innymi spó趾ami na okres 2 lat. Przed zawi您aniem grupy nie rozliczy豉 swoich strat podatkowych. Zwróci豉 si wi璚 do organu skarbowego z pytaniem, czy po rozwi您aniu grupy b璠zie mog豉 to zrobi w 5-letnim okresie, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Fiskus stwierdzi, 瞠 przyst瘼uj帷 do grupy, spó趾a straci豉 prawo do takiego rozliczenia na ca造 okres istnienia grupy i uczestnictwa w niej spó趾i. Wojewódzki S康 Administracyjny w Warszawie orzek jednak, 瞠 to organ skarbowy jest w b喚dzie i w okresie trwania grupy termin na rozliczenie przez spó趾 straty nie b璠zie ulega up造wowi. Prawo do rozliczenia straty w okresie 5 lat podatkowych Spó趾a akcyjna wraz z trzema innymi spó趾ami z o.o. w listopadzie 2019 r. zawar豉 umow o utworzeniu grupy kapita這wej na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Spó趾a ta przyj窸a w grupie rol zale積ej. Na dzie poprzedzaj帷y pierwszy dzie roku podatkowego grupy, tj. 31 grudnia 2019 r., spó趾a posiada豉 cz窷ciowo nierozliczone straty podatkowe wygenerowane w latach poprzednich. Po rozwi您aniu grupy, po dwóch latach jej funkcjonowania chcia豉 rozliczy powsta陰 przed przyst徙ieniem do grupy strat w okresie 5 lat od rozwi您ania grupy. Jako podstaw tego rozliczenia przyj窸a przepis art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym podatnik mo瞠 obni篡 o wysoko嗆 straty ze 廝ód豉 przychodów: dochód uzyskany z tego 廝ód豉 w najbli窺zych kolejno po sobie nast瘼uj帷ych 5 latach podatkowych, z tym 瞠 kwota obni瞠nia w którymkolwiek z tych lat nie mo瞠 przekroczy 50% wysoko軼i tej straty, albo jednorazowo dochód uzyskany z tego 廝ód豉 w jednym z najbli窺zych kolejno po sobie nast瘼uj帷ych 5 lat podatkowych o kwot nieprzekraczaj帷 5 000 000 z, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozosta造ch latach tego pi璚ioletniego okresu, z tym 瞠 kwota obni瞠nia w którymkolwiek z tych lat nie mo瞠 przekroczy 50% wysoko軼i tej straty. Fiskus odmówi spó販e prawa do odliczenia Fiskus uzna stanowisko przedsi瑿iorcy za nieprawid這we. W wydanej w maju 2020 r. interpretacji indywidualnej wskaza, 瞠 przepis art. 7 ust. 5 ustawy o CIT nie przewiduje 瘸dnych wyj徠ków od regu造 rozliczenia przez podatnika straty w kolejnych, nast瘼uj帷ych po sobie latach podatkowych. W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, odwo逝j帷 si do j瞛ykowej wyk豉dni tej regulacji, nale篡 stwierdzi, 瞠 wraz z przyst徙ieniem z dniem 1 stycznia 2020 r. do grupy kapita這wej spó趾a traci prawo do rozliczenia swojej straty, je郵i w przedmiotowym 5-letnim okresie b璠zie nale瞠 do wspó速worzonej przez siebie grupy. Bezsprzeczne prawo spó趾i Spó趾a zarzuci豉 organowi profiskaln wyk豉dni przepisów na niekorzy嗆 podatnika i wnios豉 skarg do s康u. Wojewódzki S康 Administracyjny w Warszawie przywo豉 tre嗆 m.in. przepisów art. 7a ust. 2 i 3 ustawy o CIT, stanowi帷ych, 瞠 strat podatkowej grupy kapita這wej nie pokrywa si z dochodu poszczególnych spó貫k po up造wie okresu obowi您ywania umowy lub utracie statusu podatkowej grupy kapita這wej, a z dochodu takiej grupy nie pokrywa si strat spó貫k wchodz帷ych w sk豉d grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Analizuj帷 te regulacje, WSA stwierdzi, 瞠 b喚dne jest stanowisko, jakie przyjmuje w tej sprawie organ, i pomimo nieposiadania przez spó趾 statusu podatnika podatku dochodowego w czasie istnienia grupy up造wa造by kolejne lata podatkowe tej spó趾i, co przy odpowiednio d逝gim okresie trwania tej grupy oznacza這by, 瞠 mog豉by ona ca趾owicie utraci przys逝guj帷e jej prawo do rozliczenia straty. S康 wskaza jednocze郾ie na art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, zgodnie z którym dla poszczególnych spó貫k wchodz帷ych w sk豉d grupy kapita這wej: dzie poprzedzaj帷y pocz徠ek roku podatkowego przyj皻ego przez grup jest dniem ko鎍z帷ym rok podatkowy tych spó貫k; dzie nast瘼uj帷y po dniu, w którym up造n掖 okres obowi您ywania umowy lub w którym grupa utraci豉 status podatkowej grupy kapita這wej, jest dniem rozpoczynaj帷ym rok podatkowy tych spó貫k. Uchylaj帷 zaskar穎n przez przedsi瑿iorc interpretacj Dyrektora KIS, WSA w Warszawie orzek: „Powy窺ze unormowanie wskazuje zatem bezsprzecznie, 瞠 w przeddzie powstania [...] ko鎍zy si bie膨cy rok podatkowy spó趾i i zawieszeniu ulega rozpocz璚ie jej kolejnego roku podatkowego. Odliczanie kolejnych lat podatkowych spó趾i zostaje zatem wstrzymane w przeddzie pocz徠ku roku podatkowego [...] i nast瘼uje na nowo w dzie nast瘼ny po up造wie okresu obowi您ywania umowy [...]. Je郵i zatem przyk豉dowo, spó趾a wygenerowa豉 strat w ostatnim roku podatkowym, który zosta przerwany powstaniem [...], to wspomnian strat b璠zie mog豉 rozliczy w pi璚iu kolejnych latach podatkowych, czyli w latach po zako鎍zeniu obowi您ywania umowy” (wyrok z 8 grudnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1308/20). Autor: radca prawny Robert Nogacki Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje si w ochronie maj徠ku, doradztwie strategicznym dla przedsi瑿iorców oraz zarz康zaniu sytuacjami kryzysowymi. Has豉 tematyczne: podatek dochodowy od os鏏 prawnych (cit), strata podatkowa, grupa kapita這wa

poprzednie artyku造

Firmy eksportuj帷e towar poza Uni Europejsk maj w徠pliwo軼i co do tego, jak stawk VAT zastosowa do naliczonych dodatkowych op豉t zwi您anych z dostaw takich jak op豉ty za transport czy koszty pakowania. Dok豉dniej rzecz bior帷, chodzi o to, czy 0% stawk VAT z tytu逝 wywozu towaru przedsi瑿iorcy mog stosowa równie do tych op豉t dodatkowych. Przychyln dla firm interpretacj dnia 11 stycznia 2021 r. wyda Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. wi璚ej »

Spó趾a podj窸a inwestycj budowlan w postaci centrum handlowego. Jeszcze w czasie trwania budowy nawi您a豉 wspó逍rac z podmiotami zajmuj帷ymi si profesjonalnie us逝gami w zakresie po鈔ednictwa na rynku nieruchomo軼i oraz komercjalizacji, celem znalezienia najemców powierzchni u篡tkowych w centrum i doprowadzenia do zawarcia przez spó趾 umów najmu. Wydatki na wynagrodzenia z tytu逝 us逝g komercjalizacji chcia豉 zalicza do kosztów uzyskania przychodu i rozlicza w ró積ych latach podatkowych, proporcjonalnie do okresów, w których uzyskiwa b璠zie przychody z najmu. Ale fiskus uzna te wydatki za jednorazowe, które spó趾a zobowi您ana jest równie jednorazowo rozliczy w momencie ich poniesienia. Wojewódzki S康 Administracyjny w Szczecinie przyzna racj przedsi瑿iorcy. wi璚ej »

Wydana z ko鎍em stycznia opinia Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej przypomina przedsi瑿iorcom, 瞠 mog oni dochodzi od organów podatkowych zap豉ty odsetek za zw這k w zwrocie VAT nie tylko, gdy organ przed逝瘸 zwrot celem weryfikacji jego zasadno軼i, ale tak瞠, gdy to sam przedsi瑿iorca skoryguje z這穎n ju deklaracj VAT, i w wyniku tego powstanie nadwy磬a w podatku od towarów i us逝g uprawniaj帷a do zwrotu. Mimo z這瞠nia tej korekty oraz jej przyj璚ia organ oci庵a si ze zwrotem. wi璚ej »

Co ma pocz望 firma, która ponios豉 wydatki na zakup towarów i us逝g celem realizacji inwestycji, je郵i oka瞠 si, 瞠 inwestycja zostanie wstrzymana lub – co gorsza – ca趾owicie zaniechana? Czy mo瞠 wówczas odliczy chocia VAT, jaki ui軼i豉 na fakturach zakupowych? Fiskus mówi nie, bo wydatki nie zosta造 zrealizowane do celów opodatkowanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. Ale 12 listopada 2020 r. Trybuna Sprawiedliwo軼i UE wyda wyrok, który mo瞠 okaza si prze這mowy dla przedsi瑿iorców, którzy znale幢i si w podobnej sytuacji. wi璚ej »

Przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych zmieniaj si praktycznie co roku. Fiskus coraz wi瘯sz wag przyk豉da do tego tematu, st康 te potrzeba licznych zmian. Jedn z nich jest zmiana w zakresie podmiotów zobowi您anych do raportowania transakcji. Przy wype軟ieniu obowi您ku przygotowania dokumentacji cen transferowych za 2019 r. nie jest ju wa積a wysoko嗆 przychodów i kosztów wygenerowanych przez podatnika czy te warto嗆 transakcji z jednym podmiotem, ale wysoko嗆 poszczególnych transakcji o charakterze jednorodnym. Mo瞠 to mie istotne znaczenie przy ustalaniu, czy podmiot w danym roku b璠zie w ogóle zobowi您any do przygotowania dokumentacji cen transferowych. wi璚ej »

Polski ustawodawca wprowadzi nowelizacj do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 2123), przewiduj帷 wprowadzenie obowi您ku publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej (art. 27c ustawy o CIT). Dotychczas taki obowi您ek wprowadzony zosta w dwóch krajach: Wielkiej Brytanii oraz Australii. wi璚ej »

Wielka Brytania opu軼i豉 Uni Europejsk z dniem 31 stycznia 2020 r. Tym samym sta豉 si dla pa雟tw cz這nkowskich tzw. pa雟twem trzecim. Jednak瞠 z uwagi na okres przej軼iowy, który trwa od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r., zasadnicze zmiany w zakresie obrotu towarowego wesz造 w 篡cie dopiero z pocz徠kiem 2021 r. W dalszym ci庵u obowi您ywa b璠 zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów mi璠zynarodowych. Na chwil obecn brak jest jednak porozumie u豉twiaj帷ych procedury celne. wi璚ej »

Spó趾a posiada豉 listy przewozowe potwierdzaj帷e dokonanie wywozu towarów i ich odbiór poza granicami kraju oraz zeznania 鈍iadków. Ponadto organy nie negowa造 przemieszczenia towarów pomi璠zy pa雟twami cz這nkowskimi Unii Europejskiej. Spó趾a przed這篡豉 te dokumenty z austriackiej administracji skarbowej potwierdzaj帷e rejestracj do celów VAT odbiorcy za granic, oraz 瞠 by on czynnie dzia豉j帷ym podmiotem gospodarczym. Jednak dla polskiego organu podatkowego wszystkie te dowody by造 niewystarczaj帷e, bo jego zdaniem w 瘸den sposób nie potwierdza造, 瞠 w dacie rzekomej dostawy zosta豉 ona w istocie dokonana na rzecz ujawnionego na fakturze kontrahenta. S康 orzek, 瞠 organ powinien wyja郾i, dlaczego uwa瘸, 瞠 brak ustalenia rzeczywistego nabywcy uniemo磧iwia wykazanie, i dana transakcja stanowi wewn徘zwspólnotow dostaw towarów. Co wi璚ej, zaznaczy, wbrew stanowisku organów, 瞠 neguj帷 prawo przedsi瑿iorcy do zastosowania dla danej transakcji stawki 0%, nie mog one z automatu, bez udzielenia odpowiedzi na wcze郾iejsze pytanie, jak i udowodnienia istnienia z貫j wiary po stronie dostawcy, opodatkowa go stawk 23% (wyrok WSA w Bydgoszczy z 27 pa寮ziernika 2020 r., sygn. akt I SA/Bd 430/20). wi璚ej »

Jednym z kluczowych elementów definicji podatnika VAT wynikaj帷ym z ustawy o VAT jest samodzielne wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej. Jest to na tyle istotny temat, 瞠 ustawodawca zdecydowa si na sprecyzowanie definicji „dzia豉lno軼i gospodarczej” w ustawie o VAT. Definicja ta jest przyj皻a na potrzeby rozliczenia podatku VAT i w przypadku innych podatków mo瞠 si ró積i. W praktyce zastosowanie tej definicji budzi wiele kontrowersji oraz sporów, które trafi造 do s康ów administracyjnych. W wielu przypadkach prawid這wa identyfikacja dzia豉lno軼i gospodarczej mo瞠 ograniczy ryzyko transakcji oraz pó幡iejszego zakwestionowania rozliczenia przez organy podatkowe. wi璚ej »