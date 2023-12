Spółka jawna a CIT. Polski Ład może tworzyć problemy

W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono regulacje wpływające na spółki jawne w kontekście podatku dochodowego CIT. Jak tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, aktualnie spółka jawna to jedna z form prowadzenia działalności, którą przedsiębiorcy wybierają, aby uniknąć tzw. podwójnego opodatkowania. Taki efekt jest jednak możliwy w niektórych przypadkach tylko po złożeniu formularza CIT-15J.

Eksperci zwracają uwagę na to, że sporo przedsiębiorców nie dopełnia obowiązku składania CIT-15J, co z kolei prowadzi do uzyskania przez spółkę jawną statusu podatnika CIT również w kolejnych latach działania spółki.

„Przepisy poszerzyły zastosowanie ustawy o CIT także do spółek jawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży informacji na formularzu CIT-15J przed rozpoczęciem roku obrotowego lub w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania spółki jawnej (w przypadku spółki nowo utworzonej oraz powstałej z przekształcenia) albo zaistnienia zmian w składzie wspólników” – wskazują eksperci Grant Thornton.

W praktyce uzyskanie przez spółkę jawną statusu podatnika CIT skutkuje tym, że wypłacane wspólnikowi zyski są podwójnie opodatkowane, a efektywne opodatkowanie podatkiem dochodowym wypłacanych zysków rośnie do nawet ok. 34 proc. Co istotne, przepisy wprowadzają taki skutek braku złożenia CIT-15J aż do końca istnienia spółki w takiej formie.

„Spółka jawna, która omyłkowo nie złożyła formularza CIT-15J w dopuszczalnym terminie, ma dwa rozwiązania. Może kontynuować przez następne lata biznes w formie spółki jawnej, będącej podatnikiem CIT, przy akceptacji wyższego opodatkowania oraz wyłączenia/wątpliwości co do stosowania pewnych regulacji z ustawy o CIT. Z drugiej strony, do rozważenia pozostaje zmiana formy prowadzenia działalności, a więc przekształcenie spółki jawnej w inną formę prawną” – tłumaczą eksperci Grant Thornton.

mp