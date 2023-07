Slim VAT 3: Szybszy zwrot za zakup kasy dla podatników zwolnionych

Podatnicy zwolnieni od podatku, aby uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej muszą złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wniosek w tej sprawie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Od 1 lipca 2023 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi tzw. pakietem Slim VAT 3, w przypadku wniosku, który nie będzie budził wątpliwości, organ podatkowy będzie dokonywał zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej bez wydawania decyzji.

Art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług 4. Podatnicy, u których: 1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, 2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży - mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. 5. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w ust. 4, wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Aby uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy zwolnieni od podatku muszą złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wniosek w tej sprawie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania takiego wniosku i co za tym idzie szybszego zwrotu ww. kwoty wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług przepis, aby organ podatkowy, w przypadku wniosku, który nie budzi wątpliwości, dokonywał zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej bez wydawania decyzji. Wprowadzenie tej regulacji nie narusza praw podatników, ponieważ sprawdzenie wniosku odbywać się będzie zgodnie z warunkami przewidzianymi w Ordynacji podatkowej, a zwrot należnej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej nastąpi (tak jak dotychczas) na rachunek podatnika.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej, liczba wydanych decyzji przez urzędy skarbowe na podstawie art. 111 ust. 5 ustawy w 2019 r. to ok. 26 000, przy zaangażowaniu ok. 660 pracowników urzędów skarbowych. W związku z tym rozwiązanie to ma stanowić uproszczenie całego procesu zarówno dla podatników, jak i organów skarbowych, które będą musiały poświęcić mniej czasu na załatwienie tej konkretnej procedury.

Zatem podobnie jak w przypadku postępowania o stwierdzenie nadpłaty, gdy prawidłowość skorygowanego zeznania nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji (art. 75 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa), tak i w tej sytuacji, jeżeli prawidłowość wniosku o zwrot kwoty określonej w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT nie będzie budzić wątpliwości, organ podatkowy dokona jej zwrotu bez wydawania decyzji. W takim przypadku wniosek złożony przez podatnika wywołuje skutki prawne.

Zgodnie z przepisem przejściowym, do postępowań w sprawie zwrotu wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lipca 2023 r., stosuje się już nowe przepisy, tj. art. 111 ust. 5a i 5b ustawy o podatku od towarów i usług.

Zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług

Zmiana Treść przepisu w art. 111 dodaje się ust. 5a i 5b 5a. Jeżeli prawidłowość złożonego przez podatnika wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 5, bez wydawania decyzji. 5b. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym przez podatnika wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu, o którym mowa w ust. 5, albo odmawia dokonania zwrotu.

Redakcja podatki.biz