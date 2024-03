Skutki podatkowe wystawienia fałszywej faktury. Co zmienia wyrok TS UE?

W sytuacji, kiedy pracownik podatnika VAT wystawił fałszywą fakturę wykazującą VAT, posługując się przy tym tożsamością pracodawcy jako podatnika (bez jego wiedzy i zgody), podatnik co do zasady nie powinien być zobowiązany do zapłaty podatku – wynika z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Wyrok został 20 marca br. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wyrok TS UE z 30 stycznia 2024 r. (sygn. akt C-442/22) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE 20 marca br.

„Artykuł 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, gdy pracownik podatnika podatku od wartości dodanej (VAT) wystawił fałszywą fakturę wykazującą VAT, posługując się tożsamością pracodawcy jako podatnika bez jego wiedzy i zgody, pracownika tego należy uznać za osobę wykazującą VAT w rozumieniu tego art. 203, chyba że podatnik ten nie dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań wspomnianego pracownika” – stwierdził TS UE.

Jak wskazują eksperci firmy KPMG, publikacja wyroku oznacza w praktyce rozpoczęcie biegu terminu na złożenie przez podatników wniosku o wznowienie zakończonych postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych w sprawach odnoszących się do wystawiania pustych faktur przez pracowników.

Zainteresowani podatnicy mogą teraz składać wnioski w terminie (licząc od dnia publikacji wyroku): 1 miesiąca – w przypadku zakończenia postępowania decyzją organu podatkowego; 3 miesięcy – w przypadku, gdy decyzja została zaskarżona i rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego.

Z wyrokiem TS UE z 30 stycznia 2024 r. można się zapoznać tutaj.

mp