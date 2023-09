Skrócenie tygodnia pracy do 4 dni możliwe, ale nie dla wszystkich

Wprowadzenie w ciągu kolejnej dekady 4-dniowego tygodnia pracy byłoby możliwe w wybranych branżach, w tym w nowoczesnych usługach, doradztwie, IT, ubezpieczeniach i finansach – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, którzy odnieśli się do pomysłów skrócenia tygodnia pracy do 4 dni. Organizacja wskazuje, że taki ruch byłby bardzo trudny do przeprowadzenia np. w służbie zdrowia, budownictwie, handlu czy sektorach przemysłowych.

Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, obecny Kodeks pracy już teraz pozwala na skrócenie tygodnia pracy – np. w systemie skróconego tygodnia pracy, w którym pracę świadczy się 4 dni w tygodniu z wydłużonym dobowym systemem czasu pracy. Możliwości skrócenia oferują także indywidualny system czasu pracy i częściowo zadaniowy system czasu pracy.

– Czy jednak wprowadzenie skróconego tygodnia pracy, np. do 32 godzin, przełoży się na wyższą wydajność i firma nie straci pozycji konkurencyjnej, a zyska zadowolonych i wypoczętych pracowników, którzy w krótszym czasie poradzą sobie z większą liczbą zadań? Przeprowadzane pilotaże wskazują, że jest to możliwe, ale w specyficznych organizacjach. Największe szanse na 4-dniowy tydzień pracy mają pracownicy zatrudnieni w branżach nowoczesnych usług, doradztwa, w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym czy IT. Tutaj są możliwości skracania tygodnia pracy przy monitorowaniu kosztów i wydajności – komentuje doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, prof. Jacek Męcina.

Eksperci zwracają uwagę, że 4-dniowy tydzień pracy byłby jednak bardzo trudny do wprowadzenia w sferze usług publicznych, szczególnie w służbie zdrowia, ale też w wielu branżach przemysłu, budownictwie czy handlu.

– W dalszej perspektywie procesy transformacji technologicznej sprawią, że ubywać będzie pracy i realne staną się takie rozwiązania także w przemyśle i niektórych usługach. Aby przyspieszyć ten proces państwo może wspierać finansowo inwestycje w transformację technologiczną i wprowadzenie skróconego tygodnia pracy – w takich warunkach wydaje się to możliwe – dodaje prof. Męcina.

