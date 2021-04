najcześciejCzytane

07.04.2021 Składy podatkowe

Składy podatkowe to miejsca o szczególnym statusie akcyzowym, pozwalające na odsunięcie w czasie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Zawieszenie poboru akcyzy to sytuacja, gdzie pomimo zaistnienia obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe, co w praktyce oznacza odroczenie zapłaty akcyzy. W związku z tym działalność składów podatkowych jest ściśle regulowana przepisami ustawy oraz rozporządzeń. W szczególności uregulowana jest definicja składu podatkowego, warunki jego prowadzenia, a także proces uzyskiwania zezwolenia. Definicja składu podatkowego Definicja składu podatkowego została określona w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym. Poprzez skład podatkowy należy więc rozumieć miejsce, w którym wyroby akcyzowe są: produkowane,

magazynowane,

przeładowywane,

do którego są wprowadzane,

z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Prowadzenie składu podatkowego związane jest z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. W zezwoleniu określone jest ww. miejsce w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium Polski. Warunki techniczne prowadzenia składu podatkowego Szczegółowe warunki prowadzenia składu podatkowego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego. (Dz.U. z 2018 r. poz. 55). Zgodnie z rozporządzeniem miejsce prowadzenia składu podatkowego powinno spełniać następujące warunki: Odrębność – wydzielenie od pozostałej części terenu (przez ogrodzenie) lub pomieszczenia (przez inne trwałe oznaczenie);

Oznaczenie – konieczne jest umieszczenie tablicy z napisem „Skład podatkowy” oraz nazwą lub imieniem i nazwiskiem podmiotu prowadzącego skład podatkowy;

Odpowiednia infrastruktura – techniczna, sanitarna i komunikacyjna;

Zabezpieczenie – techniczne lub elektroniczne, które gwarantować będzie nienaruszalność i niezmienialność wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym;

Narzędzia, maszyny i przyrządy do: prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu, weryfikacji ilości wyrobów w składzie podatkowym, dokonania kontroli.

Ponadto w przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków ilościowych wyrobów akcyzowych prowadzący skład podatkowy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Warunki prowadzenia miejsca odbioru wyrobów akcyzowych Przepisy ww. rozporządzenia wskazują, jakie kryteria powinno spełniać miejsce odbioru wyrobów akcyzowych. W szczególności powinno być to miejsce wydzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia za pomocą ogrodzenia lub innej trwałej przegrody. Ma to na celu ułatwienie kontrolowania oraz zapobieżenie mieszaniu się wyrobów akcyzowych z innymi. Dodatkowo takie miejsce winno być odpowiednio oznaczone tablicą zawierającą wyrazy „Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych”, a także nazwę lub imię i nazwisko zarejestrowanego odbiorcy. Ponadto na potrzeby kontroli miejsce takie powinno posiadać odpowiednią infrastrukturę techniczną, sanitarną i komunikacyjną, a także powinno być wyposażone w odpowiednie urządzenia i przyrządy umożliwiające wprowadzenie wyrobów akcyzowych, określanie ich ilości, a także wykonywanie kontroli. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydawane jest podmiotom prowadzącym działalność mieszczącą się w zakresie działalności składu podatkowego, czyli polegającą na produkcji, przeładowaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, które są zarejestrowane jako podatnicy podatku VAT (o ile nie są rolnikami wykonującymi działalność związaną z wyrobami akcyzowymi na własny użytek). Podmiot nie powinien też posiadać zaległości podatkowych, celnych, ZUS. Nie powinno być także prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacja czy postępowanie upadłościowe w stosunku do wnioskodawcy. Ustawodawca stawia także szczególne warunki podmiotom prowadzącym skład podatkowy, którzy nie powinni być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Ponadto podmiotowi nie zostało cofnięte żadne z udzielonych zezwoleń, koncesji czy zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, a także nie była wydana decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej. Niezbędne jest też posiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzony ma być skład podatkowy. Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć u naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia składu podatkowego. W przypadku prowadzenia już innego składu albo posiadania innego zezwolenia akcyzowego wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca składu, plan składu podatkowego, potwierdzenie statusu podatnika VAT, zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej (82 zł). Przed wydaniem zezwolenia właściwy urząd skarbowy wzywa do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania w jednej z form przewidzianej ustawą. Autor: radca prawny Robert Nogacki Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Hasła tematyczne: składy podatkowe

