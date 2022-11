Składki ZUS: Zbieg tytułów do ubezpieczeń przez część miesiąca

W przypadku zmiany, w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług zasad podlegania ubezpieczeniom, tj. gdy przez część okresu ubezpieczony podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a przez część wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast przychód uzyskiwany jest za cały ten okres, podstawa wymiaru składek powinna być ustalana odpowiednio do wymienionych okresów podlegania. Tak uznał ZUS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podmiot, który zawarł w 2022 roku z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej umowę na realizację zadania publicznego. W ramach tej umowy zawiera umowy z innymi podmiotami (partnerami) ws. przyznania uprawnień rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny. Pod pojęciem przyznania uprawnień rozumie się najczęściej preferencyjne warunki cenowe na sprzedawane przez partnerów towary i usługi (wybrane lub wszystkie) dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zadanie będące przedmiotem umowy z Ministrem realizowane jest przy pomocy Modułu Obsługi Partnerów w Systemie Informatycznym Karty Dużej Rodziny (MOP SI KDR) zapewnianym przez Ministra. W szczególności podmiot zobowiązuje się do wprowadzania do MOP SI KDR danych partnerów Karty Dużej Rodziny, informacji o przeprowadzonych negocjacjach, formularzy oceny ofert, a także publikacji za jego pośrednictwem ofert partnerów na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny.

Do realizacji zadania podmiot zatrudnia negocjatorów na podstawie umowy o świadczenie usług, którzy otrzymują wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od liczby oraz rodzaju podpisanych i opublikowanych umów/aneksów z partnerami programu KDR. Umowy realizowane są w ramach działalności wykonywanej osobiście przez negocjatorów i nie stanowią przedmiotu działalności gospodarczej negocjatora.

Podmiot zawarł umowę o świadczenie usług z jednym z negocjatorów od dnia 15.02.2022 r. Negocjator w dniu zawarcia umowy nie miał innego tytułu do ubezpieczenia społecznego i został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA od dnia 15.02.2022 r. Natomiast na początku października negocjator poinformował że od 15.09.2022 r. został zatrudniony na podstawie umowy o pracę i otrzymał jeszcze we wrześniu wynagrodzenie w kwocie wyższej niż 3010 zł. Wobec tego podmiot wyrejestrował negocjatora z ubezpieczeń i zgłosił go wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowiącym, że "Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 7b, 10, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy", gdyż sam negocjator nie chce zostać objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym dobrowolnie.

Wnioskodawca zadał pytanie o obowiązek i podstawę naliczania składek na ubezpieczenie społeczne przy naliczaniu wynagrodzenia dla negocjatora za wrzesień w październiku. Jego zdaniem, przychodu o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie można rozpatrywać w oderwaniu od tytułu do tego przychodu oraz od okoliczności czy dany tytuł jest jednocześnie tytułem do ubezpieczenia. Dlatego uważa, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe negocjatora będzie przychód, jaki uzyska on za okres od 1 do 14 września. Natomiast przychód należny za okres od 15 do 30 września - czyli okres w którym umowa o świadczenie usług, nie stanowiła już tytułu do ubezpieczeń społecznych, na mocy art. 9 ustawy - nie będzie stanowił podstawy do naliczenia składek. Innymi słowy dokonując pod koniec października wypłaty wynagrodzenia, wnioskodawca przyjmie za podstawę naliczenia składek tylko ten przychód, który jest należy za okres kiedy umowa o świadczenie usług stanowiła tytuł do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał powyższe stanowisko za prawidłowe.

W wydanej interpretacji ZUS wskazał:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 7b, 10, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, otrzymywania stypendium doktoranckiego, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów,z zastrzeżeniem ust. 1a.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zleceniobiorców, a także osób wykonujących swą pracę w oparciu o umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, stanowi przychód z tytułu tej umowy, jeżeli w umowie zlecenia określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powyższych osób nie uwzględnia się zasiłków zgodnie z art. 18 ust. 2 powołanej wyżej ustawy.

Jak wynika z treści wniosku osoba wykonująca umowę o świadczenie usług do 14 września 2022 r. nie miała innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych poza ww. umową. Natomiast od 15 września 2022 r. posiada umowę o pracę zawartą z innym podmiotem, z tytułu której otrzymała we wrześniu wynagrodzenie w kwocie wyższej niż 3010 zł. Zatem w opisanym przypadku nastąpił zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, gdzie obowiązkowym tytułem do tych ubezpieczeń społecznych jest umowa o pracę.

Należy podkreślić, iż w przypadku zmiany, w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług zasad podlegania ubezpieczeniom, tj. gdy przez część okresu ubezpieczony podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a przez część wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast przychód uzyskiwany jest za cały ten okres, podstawa wymiaru składek powinna być ustalana odpowiednio do wymienionych okresów podlegania.

Natomiast w sytuacji, gdy zleceniobiorca uzyskuje co miesiąc kwotę przychodu wynikającą z umowy (w umowie ustalono kwotę miesięcznego wynagrodzenia), podstawę wymiaru składek za miesiąc, w którym przez jego część podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, a przez część ubezpieczeniom społecznym - należy ustalić proporcjonalnie w stosunku do okresu podlegania tym ubezpieczeniom. W przeciwnym razie za osobę, o której mowa, która podlegała ubezpieczeniom społecznym nie zostałyby opłacone składki na ubezpieczenia społeczne ponieważ przychód uzyskany został w miesiącu, w którym nie podlegała ubezpieczeniom społecznym, z uwagi na zbieg tytułów ubezpieczeń.

(Interpretacja indywidualna z 24 października 2022 r., sygn. DI/100000/43/1091/2022 (decyzja nr 576) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku)

Redakcja podatki.biz