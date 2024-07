Składki ZUS: Oddelegowanie członka rady nadzorczej do zarządu

Delegowany członek rady nadzorczej nie staje się członkiem zarządu tylko zyskuje prawną podstawę do wykonywania czynności członków zarządu, jednocześnie nie tracąc statusu członka rady nadzorczej. W takim przypadku członka rady nadzorczej należy traktować jako osobę niepodlegającą żadnym ubezpieczeniom społecznym z uwagi na pełnienie funkcji wyłącznie na podstawie stosunku organizacyjnego - uchwały, bez konieczności zawierania dodatkowej umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej i z tego względu po stronie spółki jako płatnika składek nie powstaje obowiązek naliczania, potrącania i odprowadzania od wynagrodzenia delegowanego składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorca (spółka) we wniosku o interpretację wyjaśnił, że uchwałą rady nadzorczej w sprawie delegowania członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia delegowanego członka rady nadzorczej, wiceprzewodniczący rady nadzorczej został delegowany do czasowego wykonywania czynności członków zarządu spółki na okres nie dłuższy niż trzy miesiące w związku z wygaśnięciem mandatów członków zarządu spółki i zakończonym postępowaniem kwalifikacyjnym na prezesa zarządu i członka zarządu spółki bez wyłonienia kandydatów. Delegowany członek rady nadzorczej jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, a od czerwca 2024 r. przebywa na urlopie bezpłatnym. Umowa spółki nie przewiduje zawierania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, umowy o pracę o zarządzanie, czy umowy cywilnoprawnej z delegowanym. Przedsiębiorca wskazał że w wyniku delegowania nie następuje zmiana statusu osoby delegowanej, tj. nie traci ona członkostwa w radzie nadzorczej i nie uzyskuje automatycznie członkostwa w zarządzie spółki. Mandat członka rady nadzorczej na ten okres nie ulega wygaśnięciu, a jedynie „zawieszeniu”.

Zdaniem spółki delegowany członek rady nadzorczej nie staje się członkiem zarządu tylko zyskuje prawną podstawę do wykonywania czynności członków zarządu, jednocześnie nie tracąc statusu członka rady nadzorczej. Zdaniem spółki członka rady nadzorczej należy traktować jako osobę niepodlegającą żadnym ubezpieczeniom społecznym z uwagi na pełnienie funkcji wyłącznie na podstawie stosunku organizacyjnego - uchwały, bez konieczności zawierania dodatkowej umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej i z tego względu po stronie spółki jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne nie powstaje obowiązek naliczania, potrącania i odprowadzania od wynagrodzenia delegowanego składek na ubezpieczenia społeczne.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla m.in. członków rad nadzorczych, wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji, regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r., art. 6 ust. 1 pkt 22 i art. 13 pkt 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają członkowie rady nadzorczej wynagradzani z tytułu pełnionej funkcji od dnia powołania do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 18 ust. 4 pkt 10 wskazanej ustawy w związku z art. 4 pkt 9, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania, łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rad nadzorczych, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Delegowanie członka rady nadzorczej do reprezentowania spółki obejmuje, co do zasady, wejście delegowanego w ogół praw i obowiązków członka zarządu, który nie może sprawować swoich czynności.

Na mocy udzielonej delegacji członek rady nadzorczej uzyskuje uprawnienie do wykonywania czynności zarządu spółką w zastępstwie pochodzącego z wyboru członka zarządu. Ma więc on formalną (prawną) legitymację do pełnienia obowiązków członka zarządu tej spółki. Jego status w zakresie czynności zarządczych nie odbiega od statusu wybranego członka zarządu. Oddelegowanemu członkowi rady nadzorczej przysługują w zakresie prowadzenia spraw spółki i reprezentacji spółki takie same uprawnienia jak członkom zarządu pochodzącym z wyboru.

Natomiast z brzmienia przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika, że członek rady nadzorczej nie traci swojej funkcji, tzn. nadal pozostaje w składzie tego organu, ale nie zyskuje też miana członka zarządu. Nie pozwala na to art. 214 § 1 k.s.h., zgodnie z którym członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej. Na czas oddelegowania przejmuje on tylko wykonywanie czynności członka zarządu. Udział w pracach rady nadzorczej zostaje zatem zawieszony. Zawieszeniu ulega więc także prawo do wynagrodzenia, jeśli funkcja ta jest pełniona odpłatnie. Z kolei na czas delegowania zostaje mu przyznane wynagrodzenie za wykonywanie czynności zastępowanego członka zarządu.

Biorąc pod uwagę powyższe ZUS uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Nie ma zatem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego członkowi rady nadzorczej wynagrodzenia z tytułu czasowego oddelegowania (na okres nie dłuższy niż trzy miesiące) do wykonywania czynności członka zarządu spółki.

Interpretacja indywidualna z 5 lipca 2024 r., sygn. DI/200000/43/623/2024 (decyzja nr 623/2024) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

