Składki ZUS: Od listopada nowe kody tytułu ubezpieczenia

05 14, 05 74 oraz 05 94 to nowe kody tytułu ubezpieczenia, które będą potrzebne przy wypełnianiu dokumentów rozliczeniowych dotyczących okresu od 1 grudnia 2024 r., składanych od stycznia 2025 r. Potrzeba dodania nowych kodów wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a która wchodzi w życie 1 listopada tego roku. Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorcy będą mogli skorzystać, pierwszy raz w grudniu, z tzw. wakacji składkowych.

Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza instytucję tzw. „wakacji składkowych” dla najmniejszych firm, stanowiąca wsparcie dla sektora mikroprzedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mogli być zwolnieni przez jeden wybrany miesiąc w roku kalendarzowym z opłacania składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe (jeżeli przystąpili do nich dobrowolnie) jak również składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki te będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozostanie w systemie ubezpieczeń społecznych ma istotne znacznie w kwestii nabycia prawa do świadczeń krótkoterminowych, a w szerszej perspektywie do uwzględnienia tego okresu w świadczeniu rentowym czy emerytalnym.

Regulacje wprowadzone w ww. ustawie dotyczą przedsiębiorców, którzy znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz opłacają składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 innych osób i osiągają roczne przychody do 2 mln euro. W czasie „wakacji składkowych” przedsiębiorcy będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Wobec powyższego konieczne jest wprowadzenie zmian w dokumentach ubezpieczeniowych oraz dodanie nowych kodów tytułu ubezpieczenia.

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2024 r. (Dz.U. poz. 1296) w załączniku nr 25 nowelizowanego rozporządzenia w części I „Kod tytułu ubezpieczenia” zostaną dodane nowe kody:

05 14 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zwolniona z opłacania składek, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

- osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zwolniona z opłacania składek, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 05 74 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zwolniona z opłacania składek, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

- osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zwolniona z opłacania składek, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia 05 94 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zwolniona z opłacania składek, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu

Ponadto, rozporządzenie zmieniające porządkuje, ujednolicając opisy, kody tytułu ubezpieczenia dotyczące przedsiębiorców rozliczających się na zasadach „Małego ZUSu Plus”:

Obecnie Od 1 listopada 2024 r. 05 90 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu 05 90 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu 05 92 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu 05 92 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu

Zmiany w kodach tytułu ubezpieczenia wejdą w życie 1 listopada 2024 r. Jednak, w myśl przepisów przejściowych, nowe i zmienione kody będzie stosowało się do wypełniania dokumentów rozliczeniowych dotyczących okresu od dnia 1 grudnia 2024 r. składanych od stycznia 2025 r. Należy dodać, że w przypadku przekazywania dokumentów dotyczących okresów wcześniejszych będą miały zastosowanie kody tytułu ubezpieczenia obowiązujące w okresach za które dokumenty te zostały przekazane.

