Składki ZUS gdy działalność gospodarcza nie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń

Przykład 1 Pan Czesław ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej. Pan Czesław obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności do czasu, aż ustalimy mu prawo do emerytury. Od dnia, od którego będzie miał prawo do emerytury, będzie mógł dobrowolnie zgłosić się do tych ubezpieczeń z tytułu działalności (bycia wspólnikiem). Przykład 2 Pani Klaudia ma ustalone prawo do renty rodzinnej. Jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Pani Klaudia może dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności. Przykład 3 Pan Tadeusz ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednocześnie jest wspólnikiem spółki jawnej. Pan Tadeusz może dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z tytułu pozarolniczej działalności. Przykład 4 Pani Ewa ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i pozostaje w stosunku pracy. Podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia. Pani Ewa może dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności. Przykład 5 Pan Eryk ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i pozostaje w stosunku pracy. Podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. Pan Eryk podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności do czasu ustalenia prawa do emerytury. Od dnia, od którego będzie miał prawo do emerytury, będzie mógł dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń z tego tytułu. Przykład 6 Pani Magdalena ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Od stycznia 2016 roku prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Najniższą podstawą wymiaru składek jest dla niej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, z której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Do czasu ustalenia prawa do emerytury pani Magdalena podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej. Może też dobrowolnie zgłosić się do nich z tytułu umowy zlecenia. Natomiast od dnia, od którego będzie miała prawo do emerytury, będzie obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia. Z kolei z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej będzie mogła zgłosić się dobrowolnie. Przykład 7 Pani Agnieszka ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Od stycznia 2016 roku prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Najniższą podstawą wymiaru składek jest dla niej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. Podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia jest wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Do czasu ustalenia prawa do emerytury pani Agnieszka obowiązkowo podlega ubezpieczeniom z wybranego tytułu. Z drugiego tytułu może zgłosić się do ubezpieczeń dobrowolnie. Natomiast od dnia, od którego będzie miała prawo do emerytury, obowiązkowo będzie podlegać ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia. Wtedy z tytułu działalności gospodarczej będzie mogła zgłosić się do ubezpieczeń dobrowolnie. Przykład 8 Pan Robert ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednocześnie współpracuje przy działalności gospodarczej. Pan Robert może dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu współpracy. Przykład 9 Pani Urszula ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jest wspólnikiem w spółce jawnej. Do czasu ustalenia prawa do emerytury pani Urszula obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności. Od dnia, od którego będzie miała prawo do emerytury, będzie mogła dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń. Przykład 10 Pan Jerzy ma ustalone prawo zarówno do renty z tytułu niezdolności do pracy jak i do renty rodzinnej. Pobiera rentę rodzinną. Poza tym pan Jerzy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Do czasu ustalenia prawa do emerytury pan Jerzy obowiązkowo podlega ubezpieczeniom z tytułu działalności. Od dnia, od którego będzie miał prawo do emerytury, będzie mógł zgłosić się do ubezpieczeń z tego tytułu dobrowolnie.