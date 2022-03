Składki zdrowotne osób współpracujących będą niższe

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą zostanie obniżona ze 100 proc. do 75 proc. Obniżka będzie wprowadzona w ramach reformy Polskiego Ładu, którą zaplanowano na lipiec br. Ministerstwo Finansów zapowiada także doprecyzowanie niektórych regulacji budzących do tej pory problemy interpretacyjne.

„Zmiana zakłada obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą do 75 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski” – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Resort finansów podkreśla, że obniżka ma na celu zrównanie wysokości obciążenia składką zdrowotną osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą osiągającymi najniższe przychody przy równoczesnym zachowaniu uproszczonego mechanizmu rozliczenia.

Aktualnie podstawa wymiaru składki dla osób współpracujących to zawsze 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, podczas gdy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawa zależy od osiąganych dochodów (przychodów).

Jak przewidują projektodawcy, obniżenie podstawy wymiaru składek będzie skutkować spadkiem wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia o ok. 63 mln zł. Zgodnie z projektowanymi regulacjami, nowa podstawa ma dotyczyć okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 24 marca 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

