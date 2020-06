Składki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujęciu podlegają koszty uzyskania przychodu poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W firmach, w których na potrzeby działalności użytkowane są samochody, jednym z takich kosztów jest obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikające z polisy ubezpieczeniowej powinny być zaksięgowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostałe wydatki. W kolumnie tej ujmuje się tzw. pozostałe koszty, czyli wydatki inne niż zakup towarów i materiałów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodzeń.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w podatkowej księdze przychodów i rozchodów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie pkpir). Przepisy rozporządzenia określają katalog dokumentów, które mogą stanowić podstawę do zaksięgowania kosztu. Jednym z nich jest polisa. Dokument ten spełnia warunki określone w § 11 ust. 3 pkt 3 w związku z § 12 pkt 5 rozporządzenia pkpir.

Zgodnie z przepisami podstawą zapisów w księdze są dokumenty księgowe zawierające dane, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3, tj. dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty, przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Smochody stanowiące środki trwałe

Kwoty wynikające z polisy ubezpieczeniowej powinny być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 Pozostałe wydatki. W kolumnie tej zgodnie z objaśnieniami do rozporządzenia ujmuje się tzw. pozostałe koszty, czyli wydatki inne niż zakup towarów i materiałów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodzeń.

Wydatek powinien być ujęty w księdze w dacie wystawienia polisy bez względu na to, czy polisa jest w tym dniu uregulowana, czy też nie, a także bez względu na to, czy płatność ubezpieczenia będzie realizowana w ratach czy też jednorazowo. Również bez znaczenia jest fakt, na jaki okres została zawarta umowa ubezpieczenia. Innymi słowy, wydatek nie powinien być księgowany w dacie faktycznej zapłaty ubezpieczenia OC.

Przypomnijmy, że w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty można ewidencjonować w oparciu o dwie metody: uproszczoną i memoriałową. Przedsiębiorcy, którzy wybrali uproszczoną metodę ewidencjonowania kosztów, stosują art. 22 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).

Koszt podatkowy powstaje w tym przypadku w dacie wystawienia dokumentu. Uregulowanie zapłaty pozostaje tu bez znaczenia. Zgodnie bowiem z art. 22b ust 6b ustawy o PIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Powyższe potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 30 grudnia 2016 r., nr 3063-ILPB1-1.4511.296.2016.2.AN. W interpretacji czytamy, że podatnik:

(...) może rozpoznać koszt uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie wystawienia polisy lub w dacie zawarcia polisy (w przypadku gdy polisa ubezpieczeniowa nie zawiera daty wystawienia polisy) oraz może do jednorazowego rozpoznania kosztów uzyskania przychodów zaliczyć w całości roczną składkę ubezpieczeniową w dacie wystawienia (zawarcia) polisy, niezależnie od tego, że płatność za polisę ubezpieczeniową nastąpi w ratach.

Samochody niewprowadzone do ewidencji ŚT

Do końca 2018 r., w odniesieniu do samochodów, które były użytkowane w prowadzonej działalności gospodarczej, ale nie były środkami trwałymi – koszty ubezpieczenia OC rozliczane były według tzw. kilometrówki.

Stosowane były w tym przypadku przepisy z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT (w poprzednim brzmieniu), zgodnie z którymi nie uważało się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Zgodnie z cytowanym przepisem w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik miał obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W przypadku pojazdów, których podatkowe koszty eksploatacji rozliczane były w oparciu o ewidencję przebiegu pojazdu – dokument polisy stanowił podstawę wpisu do prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. Wydatek nie podlegał ujęciu bezpośrednio w księdze. W praktyce księgowanie polegało na ujęciu polisy w miesięcznym zestawieniu poniesionych wydatków. Koszty ubezpieczenia podlegały sumowaniu z innymi wydatkami eksploatacyjnymi, takimi jak paliwo, zakup części, naprawy itp. Finalnie w podatkowej księdze była zaksięgowana taka część wydatków, jaka odpowiadała limitowi kilometrówki.

Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi, zawartymi w "starym" rozporządzeniu ws. PKPiR, które obowiązywało do końca 2019 r., suma wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych miesiącach, ustalona od początku roku podatkowego, nie mogła przekraczać kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu za ten sam okres, czyli kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach przez właściwego ministra.

Dokumentem księgowym, który podlegał ujęciu w księdze, było miesięczne zestawienie poniesionych wydatków. Zestawienie podlegało ujęciu w księdze po zakończeniu miesiąca. Jako datę zdarzenia gospodarczego należało podać ostatni dzień danego miesiąca, za który sporządzane było zestawienie.

Od 2019 r. zmieniła się treść art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT i obecnie, zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Nie ma już obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Podatnik musi jednak nadal gromadzić dokumenty (np. faktury) dotyczące całości kosztów eksploatacji, ponieważ dane z nich wynikające będą podstawą do ujmowania kosztów eksploatacyjnych w kosztach podatkowych.

Przykładowo. Przedsiębiorca ubezpieczył samochód wykorzystywany w prowadzeniu działalności - kwota wynikająca z polisy to 2500 zł. Zatem, do kolumny 13 PKPiR "Pozostałe wydatki" przedsiębiorca może zapisać tylko 20% tej kwoty, czyli 500 zł.

Redakcja podatki.biz