Składka zdrowotna członka zarządu przy braku zaliczki na PIT

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osobę powołaną do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania powinna być naliczona i odprowadzona na zasadach ogólnych w pełnej wysokości, od uzyskiwanego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, bez względu na to, czy od wypłaconego tej osobie (tu: członka zarządu) wynagrodzenia spółka, pełniąca funkcję płatnika składek, jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Spółka w treści wniosku o interpretację wskazała, że jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Na podstawie uchwały wspólników powołała członka zarządu w skład jej zarządu. Członek zarządu otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, przy czym nie jest on zatrudniony na umowę o pracę ani na

umowę zlecenie. W styczniu 2024 r. członek zarządu przedłożył spółce wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na formularzu PIT-2 z uwagi, iż przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku 2024 kwoty 30 tys. zł.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy w związku ze złożeniem przez członka zarządu spółki wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek na formularzu PIT-2, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powinna składkę zdrowotną obliczoną za poszczególne miesiące obniżać do wysokości 0 zł. Jej zdaniem - tak.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zagadnienia dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania i ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z obecnym brzmieniem zmienionego art. 81 ust. 8 pkt 11a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania. Jednocześnie, w myśl art. 79 tej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna i wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Natomiast stosownie do art. 85 ust. 17a za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, składkę jako płatnik oblicza i pobiera z wynagrodzenia ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie.

Zaś, zgodnie z art. 83 ust. 2 tejże ustawy, w przypadku nieobliczania przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów wolnych od podatku dochodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Jak zauważył ZUS, mechanizm obniżania składki zdrowotnej do „0” zł, o czym stanowi art. 83 ust. 2 ustawy wyżej przywołany, mogą stosować wyłącznie płatnicy wymienieni w art. 85 ust. 1-13.

Osoby ubezpieczone z tytułu powołania do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, są natomiast ujęte w art. 85 ust. 17a ustawy. Tym samym wobec ubezpieczonych wskazanych w art. 66 ust. 1 pkt 35a nie będzie miał zastosowania przepis art. 83 ust. 2 ustawy pozwalający na zastosowanie mechanizmu obniżenia składki zdrowotnej do „0” zł.

Wobec powyższego, składka na ubezpieczenie zdrowotne za osobę powołaną do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania powinna być naliczona i odprowadzona na zasadach ogólnych w pełnej wysokości, od uzyskiwanego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, bez względu na to, czy od wypłaconego tej osobie (tu: członka zarządu) wynagrodzenia spółka, pełniąca funkcję płatnika składek, jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna z 22 sierpnia 2024 r., sygn. DI/100000/43/764/2024 (decyzja nr 409) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

źródło: bip.zus.pl