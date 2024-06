Skarbówka zmienia podejście do opodatkowania zbiórek w Internecie

Fiskus zmienia swoje podejście do kwestii opodatkowania zbiórek w Internecie – wynika z dwóch niedawnych interpretacji indywidualnych, które wydał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jak tłumaczą eksperci firmy KPMG, w praktyce może to oznaczać, że beneficjenci takich zbiórek będą zobowiązani do płacenia podatku dochodowego PIT. Kluczowe w tym kontekście ma być to, czy da się zidentyfikować osobę wpłacającą pieniądze.

Do opodatkowania internetowych zbiórek odnoszą się dwie interpretacje indywidualne, które dyrektor KIS opublikował 9 maja br. (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.42.2024.3.MM oraz 0111-KDIB2-2.4015.43.2024.3.MM).

Nowe interpretacje prezentują odmienne od dotychczasowego podejście do kwestii opodatkowania tzw. donejtów, które stanowią finansowe wsparcie dla twórców internetowych. W stanowisku KIS przyjęto, że jeśli nie ma możliwości dokładnego zidentyfikowania, kto konkretnie przekazuje pieniądze, to w takiej sytuacji dana wpłata nie jest darowizną.

„Dotychczas organy podatkowe uznawały donejty za darowizny, teraz jednak dyrektor KIS twierdzi, że skoro nie da się zidentyfikować wpłacających i tym samym ustalić kwoty wsparcia od poszczególnych osób, nie można kwalifikować wpłat jako darowizn” – tłumaczą eksperci firmy KPMG.

W praktyce zmiana stanowiska KIS może oznaczać, że jeżeli anonimowa wpłata na zrzutkę nie jest darowizną, to co do zasady powinna być uznana za przychód z tzw. innych źródeł i po wyliczeniu dochodu opodatkowana według skali PIT.

mp