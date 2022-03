Skarbówka uzyska nowe uprawnienia dotyczące kont osób fizycznych

Od 1 lipca 2022 r. banki będą miały obowiązek przekazywania fiskusowi informacji o rachunkach bankowych osób fizycznych. Obecnie takie uprawnienie dotyczy informacji o rachunkach osób podejrzanych. Szykowane rozszerzenie dostępu skarbówki do kont obywateli budzi spore kontrowersje. Rzecznik praw obywatelskich skierował w tej sprawie do rządu pismo z prośbą o wyjaśnienia.

Budzącą wątpliwości zmianę zakłada art. 20 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Kontrowersyjna modyfikacja dotycząca ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej ma zostać wprowadzona w życie 1 lipca 2022 r.

W efekcie od lipca br. na sporządzone na piśmie żądanie szefa KAS, naczelnika urzędu celno-skarbowego lub naczelnika urzędu skarbowego, które zostało wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym albo czynnościami wyjaśniającymi w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, bank będzie musiał sporządzić i przekazać informacje nt. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej albo pełnomocników wskazanego w żądaniu rachunku bankowego.

Chodzi o sytuacje, kiedy postępowanie przygotowawcze albo czynności wyjaśniające prowadzi się w związku z czynami popełnionymi w zakresie działalności osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Aktualnie obowiązek odnosi się do rachunku osoby podejrzanej, ale od 1 lipca 2022 r. będzie to już rachunek osoby fizycznej. Jednocześnie informacji będą mogli żądać także naczelnicy urzędów skarbowych, podczas gdy obecnie takie uprawnienie przysługuje szefowi KAS i naczelnikom urzędów celno-skarbowych.

„Znacząco poszerza to zakres nie tylko kompetencji organu, ale przede wszystkim zakres ingerencji w strefę prywatności obywateli. Jakkolwiek bowiem przedmiotem ochrony prawa karnego skarbowego jest interes i porządek finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, to jednak fundamentalna wydaje się ochrona życia prywatnego osoby fizycznej do czasu prowadzenia postępowania w sprawie, a nie przeciwko niej” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez RPO.

Rzecznik skierował w tej sprawie pismo do rządu, w którym apeluje o wyjaśnienia i przedstawienie szczegółowego uzasadnienia dla kontrowersyjnej zmiany.

