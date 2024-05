Samozatrudnieni pod coraz większą presją składek i podatków

Składki zdrowotne i inne podatki są obecnie zbyt dużym obciążeniem dla najmniejszych przedsiębiorców – twierdzi Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”. Środowisko samozatrudnionych wskazuje na to, że przy zachowaniu obecnych trendów część osób prowadzących obecnie jednoosobową działalność gospodarczą będzie musiała zrezygnować z takiej działalności lub przejść do tzw. szarej strefy.

– Płaca minimalna oscyluje w okolicach 30 zł za godzinę, koszty minimalne prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w bardzo prostych usługach świadczonych społecznie w małych miasteczkach to jest od 50 do 80 zł dziennie. Aby nie być na bezrobociu i móc przetrwać samemu, nie mówiąc o wyżywieniu dzieci czy współmałżonka, danina publiczna pochłania od dwóch do trzech godzin pracy – stwierdził w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”, Witold Solski.

Sytuacja samozatrudnionych może być częściowo poprawiona, jeśli w 2025 r. wprowadzone zostaną zapowiadane przez rząd zmiany zakładające m.in. przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Składka wynosić ma 9 proc. z 75 proc. wynagrodzenia minimalnego (ok. 310 zł miesięcznie).

Na szykowanych rozwiązaniach zyskać mają wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym, a także ci opłacający podatek PIT na karcie podatkowej. Jak podkreśla Solski, zmiany te nadal pozostają jednak tylko w sferze deklaracji.

– Pewne elementy należy dostrzegać w perspektywach decyzji życiowych dla osób, które nie mają zbyt dużych kompetencji bądź też mają kompetencje ogromne, ale akurat z różnych powodów społecznych ich praca, usługi czy dobra, które dają społeczności, nie są najwyżej cenione, składka zdrowotna i wszystkie obciążenia publicznoprawne są zbyt duże. Ci ludzie, by przeżyć, będą musieli podjąć decyzję o zamknięciu działalności jednoosobowej, bo nie mogą tych obciążeń rozłożyć na kilku pracowników i przejdą w tak zwaną strefę czarną bądź szarą, która jest ogromna i stąd między innymi mamy tak niskie bezrobocie – dodaje Solski.

