Samorządy otrzymają w tym roku dodatkowo 13,7 mld zł z tytułu PIT

Do końca roku samorządy mają otrzymać łącznie blisko 13,7 mld zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, środki te zostaną przekazane w trzech ratach, a pierwsza transza w wysokości 1/3 kwoty ma trafić do jednostek samorządu terytorialnego już w ciągu najbliższych dni.

– Skutki niekorzystnych zjawisk gospodarczych są problemem nie tylko dla samorządów, ale również dla budżetu państwa. Dlatego też – w miarę możliwości budżetowych – wspieramy, samorządy w tych trudnych czasach. Dodatkowe środki w kwocie 13,7 mld zł to solidny bufor finansowy w okresie wzmożonych turbulencji zewnętrznych związanych z koniecznością ponoszenia podwyższonych kosztów funkcjonowania – mówi szefowa resortu finansów, Magdalena Rzeczkowska.

Jak podaje resort finansów, pieniądze zostaną przekazane samorządom w trzech równych ratach, a pierwsza z nich trafi do JST już w najbliższych dniach. Kolejne dwie raty mają trafić do samorządów w terminach do 30 listopada i do 31 grudnia 2022 r.

Szacuje się, że dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT w budżetach samorządowych będą stanowić ok. 25 proc. dodatku względem dochodów z tego tytułu, które zaplanowano na 2022 r. Zgodnie z przyjętymi założeniami, dodatkowe pieniądze JST będą mogły wydatkować w elastyczny sposób, czyli przeznaczać je na bieżące wydatki, inwestycje, itp.

– Dodatkowa kwota składa się z dwóch kwot składowych. Pierwsza z nich wynosząca 7,8 mld zł to kwota do podziału między wszystkie samorządy – proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2023 dochodów gmin z tytułu udziału w podatku PIT. Druga – wynosząca 5,9 mld zł to wsparcie przede wszystkim dla mniejszych i mniej zamożnych samorządów – tłumaczy Rzeczkowska.

