Samochód z majątku osobistego wprowadzany do majątku firmowego

W związku z obowiązującymi obecnie zasadami zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodem nie będącym „na stanie” firmy, wielu podatników prowadzących działalność w niewielkim rozmiarze, opodatkowaną na zasadach ogólnych zastanawia się nad przeniesieniem samochodu z majątku osobistego do majątku firmowego. Nie ma żadnych przeszkód aby to uczynić, warto jednak zastanowić się przed ostateczną decyzją nad przyszłymi skutkami podatkowymi.

Dotyczy to sytuacji, w której planujesz rychłą sprzedaż tego samochodu. Może się wtedy okazać, że nie było warto, i korzyści nie wyrównają potencjalnych strat, spowodowanych podatkiem od sprzedaży składnika majątku związanego z działalnością.

Jednak jeśli zamierzasz użytkować taki samochód wystarczająco długo, aby się zamortyzował i znacząco z czasem stracił na wartości rynkowej, z pewnością z punktu widzenia zaliczenia do kosztów wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją samochodu warto mieć go w ewidencji firmowej.

Trzeba przy tym pamiętać o paru istotnych uwarunkowaniach.

Po pierwsze, aby przenieść samochód z majątku prywatnego do majątku firmowego trzeba być jego właścicielem lub współwłaścicielem.

Po drugie - należy sporządzić odpowiedni protokół przekazania, który będzie stanowił dowód księgowy pozwalający na ustalenie wartości początkowej i albo jednorazowe zaliczenie do kosztów wartości samochodu albo ustalenie wysokości odpisu amortyzacyjnego. W protokole należy wskazać oprócz istotnych cech pojazdu również sposób ustalenia wartości początkowej i ew. przywołać i dołączyć dowody pomocnicze, pozwalające wykazać prawidłowość przyjętej wyceny.

Ustalenie wartości początkowej

W razie, gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

W razie odpłatnego nabycia wartość początkową będzie stanowiła cena ich nabycia, a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane - cena ich nabycia, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej.

Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych, ich wartość początkową przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

W praktyce najczęściej wartość początkową będzie stanowiła wartość rynkowa pojazdu. Niższa niż cena zakupu – wprowadzany do ewidencji firmowej pojazd zwykle jest bowiem już używany przez jakiś czas.

Żeby właściwie ustalić wartość pojazdu warto posłużyć się ofertami – chociażby z internetowych serwisów i komisów samochodowych. Oferty te można zapisać – będą stanowiły w razie sporu dowód na poprawność przyjętych kwot.

Amortyzacja samochodu używanego

Jeśli wartość samochodu przekroczy 10 000 zł, należy tę wartość zaliczać do kosztów dokonując odpisów amortyzacyjnych - w przeciwnym wypadku możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu.

Podstawowa stawka amortyzacji samochodu osobowego to 20%. Jednak można zastosować stawkę indywidualną, wynoszącą maksymalnie 40%, pod warunkiem, że udowodnisz, że przed nabyciem samochód był wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy przez podmiot inny niż Ty lub Twój współmałżonek.

Jeżeli np. zakupiłeś jako osoba fizyczna nowy samochód w salonie, a następnie wprowadziłeś go do firmy np. po kilku latach używania, samochód ten nie zostanie uznany za używany.

Ale jeśli kupiłeś samochód z drugiej ręki, a z książki pojazdu, dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu wynika, że był używany co najmniej 6 miesięcy przez poprzedniego właściciela (właścicieli), możesz zastosować stawkę 40%, dzięki której zaliczysz do kosztów samochód w ciągu 2,5 roku.

W czasach, w których składka na ubezpieczenie zdrowotne jest w istocie dodatkowym podatkiem dochodowym w wysokości 9% ma to spore znaczenie.

Redakcja podatki.biz