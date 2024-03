Samochód będący współwłasnością w kosztach firmy

Przedsiębiorca może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, proporcjonalnie do prawa do udziału we współwłasności samochodu, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego stanowiącego środek trwały. Jeżeli samochód osobowy będzie wykorzystywany zarówno dla celów działalności oraz do celów prywatnych, to proporcjonalnie do posiadanego udziału we współwłasności samochodu będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów 75% ponoszonych wydatków eksploatacyjnych na: paliwo, przeglądy, naprawy, myjnię, wymianę opon, zakup części.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - świadczy usługi doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z). Przychody uzyskane z działalności gospodarczej opodatkowuje na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Dla celów działalności gospodarczej prowadzi ewidencję w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W najbliższym czasie przedsiębiorca planuje dokonać zakupu samochodu osobowego. Cena zakupu nie będzie przekraczała 150 000 zł netto. Przedsiębiorca będzie współwłaścicielem samochodu - jego udział we współwłasności będzie wynosił 95%. Przewidywany okres używania samochodu będzie dłuższy niż rok. Samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i będzie wykorzystywany do celów związanych z działalnością gospodarczą oraz do celów prywatnych.

Przedsiębiorca dodał, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami (brak prawa jazdy ze względów zdrowotnych). W związku z tym przy używaniu samochodu, w tym również przy używaniu samochodu do celów związanych z działalnością gospodarczą, będzie korzystał z pomocy osób posiadających prawo jazdy. Przedsiębiorca będzie ponosił koszty związane z użytkowaniem samochodu, takie jak: paliwo, przeglądy, naprawy, myjnia, wymiana opon, zakup części.

W związku z powyższym przedsiębiorca we wniosku zapytał, czy proporcjonalnie do prawa do udziału we współwłasności samochodu - będzie mu przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego jakim będzie samochód, a także 75% wydatków związanych z użytkowaniem samochodu. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

W przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, spełniającego kryteria do uznania za środek trwały, możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, czy też częściowo do celów prywatnych. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego (do kwoty 150 000 zł) wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej, zaliczonego do środków trwałych (niezależnie od tego, że samochód ten jest częściowo wykorzystywany dla celów prywatnych), mogą więc być zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że przedsiębiorca może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do swojego prawa do udziału we współwłasności samochodu odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej .

Natomiast, skoro samochód osobowy będzie wykorzystywany przez przedsiębiorcę zarówno dla celów działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych, to proporcjonalnie do posiadanego udziału we współwłasności samochodu - przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 75% ponoszonych wydatków eksploatacyjnych na: paliwo, przeglądy, naprawy, myjnię, wymianę opon, zakup części.

Interpretacja indywidualna z 8 marca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.19.2024.4.MAP - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz