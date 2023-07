Rząd szykuje odmrożenie podstaw naliczania odpisu na ZFŚS

Rząd zamierza odmrozić podstawy naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz funduszy socjalnych. Zmiana ma skutkować koniecznością wyższego naliczenia przez pracodawców odpisu na ZFŚS na rok 2023 r. w terminie do końca września br. Planowane odmrożenie jest krytykowane przez Konfederację Lewiatan, według której zmiany skutkujące zwiększeniem obciążeń finansowych przedsiębiorców powinny wchodzić w życie z początkiem roku.

Budząca wątpliwości zmiana przewidziana jest w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez Sejm 7 lipca br.

Nowe regulacje zakładają m.in. odmrożenie od 1 lipca 2023 r. podstaw naliczania odpisu na ZFŚS oraz funduszy socjalnych (o następne 2 lata) względem wielkości zaplanowanej na 2023 r. W praktyce w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. za przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej uznawane jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 r. (4 434,58 zł), podczas gdy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. będzie to już przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2021 r. (5 104,90 zł).

„Oznacza to konieczność wyższego naliczenia przez pracodawców odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2023 r. w terminie do końca września 2023 r. Zmiany skutkujące zwiększeniem obciążeń finansowych przedsiębiorców powinny wchodzić w życie od 1 stycznia 2024 r., a nie lipca 2023 r.” – przekonują eksperci Konfederacji Lewiatan.

mp