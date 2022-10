Rząd szykuje nowy system do obsługi niektórych umów

W planach rządu znajduje się uruchomienie nowego systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów. W praktyce system ma stanowić narzędzie dla pracodawców i zleceniodawców do prowadzenia umów i archiwizowania dokumentacji. Jednocześnie łatwiejsze ma być naliczanie i odprowadzanie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Rząd przyjął już projekt ustawy ws. nowego systemu IT, który zostanie uruchomiony do 2025 r.

– Przygotowaliśmy projekt, który ułatwi życie przedsiębiorcom oraz pracownikom. Chcemy, by skupiali się oni nie na biurokracji, ale na zadaniach, które przynoszą im zysk i rozwój. Chcemy budować nowoczesną administrację. Mikroprzedsiębiorcy i firmy zatrudniające do 9 osób, rolnicy oraz osoby fizyczne będą mogli skorzystać ze specjalnego systemu IT. W aplikacji internetowej dostępne będą wzory standardowych umów oraz funkcjonalności pozwalające m.in. odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy – zapowiada szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Zgodnie z projektem, w ramach nowego systemu nie będzie konieczności samodzielnego konstruowania umów i wykonywania niektórych czynności wynikających z różnych obowiązków. W praktyce system zaoferuje gotowe wzory, a szerokie zastosowanie znaleźć ma też podpis zaufany.

Co ważne, planowany system ma pozwalać także na przechowywanie umów oraz udostępnianie dokumentacji pracowniczej.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Projekt został przyjęty przez rząd 25 października 2022 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a nowy system teleinformatyczny ma zostać uruchomiony do 2025 r.

mp