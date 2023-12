Rząd skierował do Sejmu projekt wprowadzający emerytury stażowe

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji zakładającej wprowadzenie do systemu emerytalnego tzw. emerytury stażowej. Zgodnie z projektem, emerytura stażowa miałaby przysługiwać osobom posiadającym okres składkowy wynoszący przynajmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn. Pełne koszty zmian szacuje się na ponad 3 mld zł w skali roku.

„Projekt ustawy jest odpowiedzią na wielokrotnie i od lat zgłaszane postulaty społeczne, w tym ogólnokrajowych organizacji związkowych. Stanowi dodatkowe uzupełnienie obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego. Możliwość przejścia na emeryturę stażową byłaby adekwatną odpowiedzią państwa w obszarze zabezpieczenia społecznego dla osób, które w młodym wieku rozpoczęły pracę zawodową, a następnie przez wiele lat opłacały składki” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projektodawcy wskazują, że emerytura stażowa ma przysługiwać – bez względu na wiek danej osoby – w przypadku, gdy okres składkowy wynosi co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn. Co istotne, przejście na emeryturę stażową stanowiłoby prawo ubezpieczonego i nie byłoby obowiązkowe.

Jak podkreśla rząd, emerytury stażowe obejmą ubezpieczonych w powszechnym i rolniczym systemie emerytalnym i mają być dedykowane osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na kontynuację aktywności zawodowej do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Szacuje się, że na emerytury stażowe w powszechnym systemie może zdecydować się w 2024 r. ok. 50 tys. osób, a w kolejnych latach po ok. 12-19 tys. osób. W przypadku systemu rolniczego byłoby to ok. 10-20 tys. osób rocznie. Koszty zmian szacowane są z kolei na ponad 3 mld zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 7 grudnia 2023 r.

Większość nowych przepisów miałaby wejść w życie 1 marca 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

