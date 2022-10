Rząd sfinansuje wykup mieszkań zakładowych?

W ramach rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (druk sejmowy nr 2451) rząd zaproponował podwyższenie finansowego wsparcia z 50% do 95% wartości odtworzeniowej lokalu na zakup oraz na zakup połączony z remontem budynków/lokali stanowiących byłe mieszkania zakładowe - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii na interpelację poselską.

Interpelacja nr 35621 do ministra rozwoju i technologii w sprawie mieszkań zakładowych

Szanowny Panie Ministrze,

10 sierpnia br. w Zgierzu ogłosił Pan rządowy program wykupu dawnych mieszkań zakładowych, które obecnie znajdują się w rękach prywatnych. W przedstawionej propozycji mowa jest o 95-procentowej dopłacie dla samorządów do wykupu mieszkań z rynku prywatnego, co miałoby pomóc zwiększyć zasób komunalny danego miasta. Mówił Pan też o tym, że obecni lokatorzy, którzy byli pracownikami zakładów, do których należały mieszkania, lub ich rodziny będą mogły wykupić te mieszkania od gmin z taką samą bonifikatą.

Zasoby komunalne w wielu miastach są często w złym stanie technicznym i wiele samorządów boryka się z wysokimi kosztami ich utrzymania, ale też brakiem środków na remonty. W związku z tymi obciążeniami wiele takich mieszkań zostaje wyprzedanych.

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy ministerstwo dysponuje wykazem takich mieszkań? Jeżeli tak, to ile i w jakich miejscowościach na terenie województwa łódzkiego się znajdują? Jaką mają strukturę własnościową? Czy ministerstwo konsultowało program z lokalnymi samorządami? Jaka będzie procedura wykupu mieszkań i kto ma inicjować transakcję (aktualny właściciel, lokator, samorząd)? Czy jeżeli samorząd nabędzie np. całe budynki, które są w złym stanie technicznym, będzie musiał z własnych środków pokryć koszty remontu? Czy rząd planuje w tej kwestii również pomóc finansowo? Czy rząd planuje w ustawie wprowadzić mechanizm uniemożliwiający szybką sprzedaż takich mieszkań na wolnym rynku po nabyciu przez lokatora?

Posłowie:

Paulina Matysiak, Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny, Adrian Zandberg

29 sierpnia 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 35621 w sprawie mieszkań zakładowych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację z 2 września 2022 r. nr 35621 Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pauliny Matysiak, Magdaleny Biejat, Darii Gosek-Popiołek, Macieja Koniecznego i Adriana Zandberga w sprawie mieszkań zakładowych przedstawiam następujące wyjaśnienia.

W pierwszej kolejności pragnę podkreślić, że w ramach aktualnie działającego rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego realizowanego na podstawie ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561, dalej „ustawa o finansowym wsparciu”), samorządy gminne mogą ubiegać się o finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na zakup byłych mieszkań zakładowych, w wysokości 50% kosztów zakupu i remontu tych lokali. Lokale takie gmina może następnie odsprzedać najemcom z bonifikatą w wysokości co najmniej 50%. W przypadku sprzedaży przez gminę wykupionego lokalu mieszkalnego lokatorowi, gdy bonifikata udzielona od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami będzie niższa od otrzymanego finansowego wsparcia, gmina jest zobowiązana do zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty stanowiącej różnicę między kwotą środków uzyskanych od nabywcy lokalu, a kwotą uzyskanego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.

Deklaracja pomocy państwa w wykupie byłych mieszkań zakładowych odbywać się będzie w oparciu o istniejący już instrument wsparcia w ramach ww. programu, ale na nowych, korzystniejszych zasadach. Decyzja o podjęciu działań usprawniających istniejący instrument wynikała z analizy danych statystycznych dotyczących efektów rzeczowych programu budownictwa społecznego i komunalnego, przekazywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Uznano, że brak wystarczającego zainteresowania gmin oraz społeczny aspekt problemu lokatorów byłych mieszkań zakładowych zajmowanych zazwyczaj przez osoby zagrożone wykluczeniem powinien doprowadzić do zwiększenia pomocy państwa w sposób mobilizujący gminy do zakupu takich lokali. Zaproponowano zatem by wysokość wsparcia finansowego korespondowała z rozwiązaniami dostępnymi dla mieszkań zakładowych (95% kosztów zakupu i remontu byłych mieszkań zakładowych). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 52), maksymalna bonifikata w cenie sprzedaży mieszkania wynosi 95%. W ocenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii zaproponowane rozwiązanie umożliwi zastosowanie przez gminę, która wykupi byłe mieszkanie zakładowe, analogicznej obniżki ceny mieszkania, jaka dostępna jest dla lokatorów mieszkań zakładowych.

W ramach rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (obecnie będącego przedmiotem prac parlamentarnych - druk sejmowy nr 2451 wraz z autopoprawkami przyjętymi przez Radę Ministrów 6 września br.) rząd zaproponował podwyższenie finansowego wsparcia z 50% do 95% wartości odtworzeniowej lokalu na zakup oraz na zakup połączony z remontem budynków/lokali stanowiących byłe mieszkania zakładowe. Zaproponowano także wprowadzenie zasady, zgodnie z którą, jeżeli gmina realizując przedsięwzięcie polegające na zakupie byłych mieszkań zakładowych korzysta jednocześnie z dofinansowania na realizację infrastruktury społecznej bądź technicznej, zakupione przy pomocy Funduszu Dopłat mieszkania nie będą mogły być przez okres trzech lat od dnia rozliczenia przedsięwzięcia infrastrukturalnego sprzedane dotychczasowym najemcom i pozostaną w mieszkaniowym zasobie gminy. Mając na uwadze zwiększenie wysokości finansowego wsparcia, dla zapewnienia płynności finansowej ww. programu zaproponowano wydzielenie osobnej puli środków dostępnych na dany rok (limit wydatków na zakup byłych mieszkań zakładowych wyniesie 5% łącznego limitu wydatków na program BSK w danym roku, mając na uwadze, że w latach 2023-2025 jest to co najmniej 1 mld zł środków budżetu państwa rocznie, rocznie wydatki w tym zakresie będą mogły wynieść co najmniej 50 mln zł).

Odnosząc się do szczegółowych pytań zawartych w interpelacji uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

1. Czy Ministerstwo dysponuje wykazem takich mieszkań? Jeżeli tak, to ile i w jakich miejscowościach na terenie województwa łódzkiego się znajdują? Jaką mają strukturę własnościową?

Ad 1. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie dysponuje wykazem mieszkań stanowiących tzw. byłe mieszkania zakładowe. Natomiast zwiększenie intensywności finansowego wsparcia samorządów gminnych na zakup byłych mieszkań zakładowych, bez względu na skalę problemu, uzasadnia jego aspekt społeczny, tj. niepewny status mieszkańców zajmujących byłe mieszkania zakładowe, czyli w dużej mierze osób starszych i schorowanych, podkreślany niejednokrotnie w wystąpieniach adresowanych do Ministerstwa przez reprezentantów mieszkańców byłych mieszkań zakładowych. Pozostawienie tych lokali w prywatnym zasobie może za sobą pociągać narzucanie lokatorom wysokich czynszów oraz brak partycypacji w technicznym utrzymaniu budynku, co dodatkowo wpływa na jego stopniową degradację.

2. Czy Ministerstwo konsultowało program z lokalnymi samorządami?

Ad 2. Wprowadzenie instrumentu wsparcia z Funduszu Dopłat na zakup byłych mieszkań zakładowych w 2015 r. było, podobnie jak bieżące autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (druk sejmowy nr 2451) szeroko konsultowane, również ze środowiskiem samorządowym.

3. Jaka będzie procedura wykupu mieszkań i kto ma inicjować transakcję (aktualny właściciel, lokator, samorząd)?

Ad 3. Program budownictwa socjalnego i komunalnego, realizowany na podstawie ustawy o finansowym wsparciu oparty jest na zasadzie dobrowolności i autonomicznej decyzji beneficjentów co do skorzystania z oferty finansowego wsparcia. Oznacza to, że decyzja o złożeniu wniosku o dzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat należy do gminy (jednoosobowej spółki gminnej). Wniosek należy złożyć w Banku Gospodarstwa Krajowego (operator programu). Szczegółowe wytyczne co do zasad udzielania i rozliczania finansowego wsparcia zawiera rozdział 3

ustawy o finansowym wsparciu. Informacje jakie należy zamieścić we wniosku o finansowe wsparcie reguluje natomiast rozporządzenie wykonawcze wydawane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na podstawie art. 19 ustawy o finansowym wsparciu.

Procedura zakupu byłych mieszkań zakładowych nie jest złożona. Po zakwalifikowaniu wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia tj. zawarciu umowy i jej realizacji (wypłacie środków). Istotne jest, by wniosek o udzielenie finansowego wsparcia został złożony nie później niż 12 miesięcy od zakupu przez gminę budynku/lokalu stanowiącego byłe mieszkanie zakładowe. Warunkiem udzielenia wsparcia jest, aby lokatorami tych mieszkań były osoby, które przed dniem 7 lutego 2001 r. były pracownikami przedsiębiorstwa, w którego zasobach zrealizowane zostało mieszkanie zakładowe, lub zstępnymi, wstępnymi, małżonkiem lokatora itp.

Zakupione i wyremontowane dzięki ustawie o finansowym wsparciu lokale zasilą mieszkaniowy zasób gminy. Odmiennie niż w przypadku pozostałych przedsięwzięć finansowanych w ramach programu, w tym konkretnym przypadku nie funkcjonuje zakaz zbywania zakupionych lokali z mieszkaniowego zasobu gminy (z zastrzeżeniem wprowadzanego dodatkowego warunku w przypadku, gdy gmina korzysta jednocześnie ze wsparcia na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego - opisane wcześniej).

Dalsze decyzje co do sprzedaży wykupionych lokali należą do gminy, która rozporządza posiadanym zasobem zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zauważyć należy, że w przypadku sprzedaży przez gminę wykupionego lokalu mieszkalnego lokatorowi, gdy bonifikata udzielona od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami będzie niższa od otrzymanego finansowego wsparcia, gmina jest zobowiązana do zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty stanowiącej różnicę między kwotą środków uzyskanych od nabywcy lokalu, a kwotą uzyskanego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.

4. Czy jeżeli samorząd nabędzie np. całe budynki, które są w złym stanie technicznym, będzie musiał z własnych środków pokryć remont? Czy rząd planuje w tej kwestii również pomóc finansowo?

Ad 4. W ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, realizowanego na podstawie przepisów ustawy o finansowym wsparciu, gminy i jednoosobowe spółki gminne mogą ubiegać się o bezzwrotne finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat nie tylko na kupno byłych mieszkań zakładowych1 lecz także na przedsięwzięcie polegające na kupnie połączonym z remontem lokali lub budynku mieszkalnego.

5. Czy rząd planuje w ustawie wprowadzić mechanizm uniemożliwiający szybką sprzedaż takich mieszkań na wolnym rynku po nabyciu przez lokatora?

Ad 5. Zgodnie z powyższymi informacjami, nabywając byłe mieszkania zakładowe gminy zasilają w ten sposób własny zasób mieszkaniowy. Decyzja o sprzedaży lokali na rzecz ich lokatorów oraz warunki tej sprzedaży pozostają poza zakresem ustawy o finansowym wsparciu.

Przedstawiając powyższe informacje wyrażam nadzieję, że przyczynią się one do wyjaśnienia zasygnalizowanych przez Panie Posłanki i Panów Posłów wątpliwości.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Kamila Król

23 września 2022 r.

1 Przez byłe mieszkania zakładowe rozumie się mieszkania stanowiące przed dniem 7 lutego 2001 r własność przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1983, z późn. zm.).

