Rząd przyjął projekt noweli ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Polskie prawo zostanie dostosowane do unijnych regulacji ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zmiany będą dotyczyć w praktyce instytucji i organów właściwych w tego rodzaju sprawach.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt zakłada dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Przewidziano m.in. doprecyzowanie listy tzw. instytucji obowiązanych i dodanie do niej przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na: – obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami; – przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami (względem transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, bez względu na to, czy dana transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji).

Nowela uszczegółowi również niektóre definicje, w tym m.in. te dotyczące beneficjenta rzeczywistego i państwa członkowskiego. Resort finansów zamierza też rozszerzyć zakres danych statystycznych, które gromadzi Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

„Projekt wprowadza obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi i dostawców kont waluty wirtualnej” – czytamy w rządowym komunikacie.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 12 stycznia 2021 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z pierwotną wersją projektu nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp