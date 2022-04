Rząd planuje oskładkowanie wszystkich umów zleceń

Planowane przez rząd objęcie wszystkich umów zleceń składkami na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów, to złe rozwiązanie – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja twierdzi, że takie rozwiązanie przyniesie budżetowi przede wszystkim negatywne skutki, a nie korzyści.

Zamiar pełnego oskładkowania wszystkich umów zleceń został zawarty w rządowym „Krajowym Programie Reform 2022-2023”. W dokumencie przewidziano ograniczenie tzw. segmentacji rynku pracy, czemu służyć miałoby objęcie wszystkich umów zleceń składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów.

– To nie jest dobry moment na dokładanie przedsiębiorcom i pracobiorcom obciążeń. Pogorszy się sytuacja osób bardziej aktywnych na rynku pracy, którzy korzystają z możliwości wykonywania wielu zleceń. Zmniejszy się i tak mała liczba pracowników w określonych sektorach. W trudnej sytuacji znajdą się osoby dorabiające w ramach sprawowania opieki nad dziećmi (np. okres urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego). To rozwiązanie jest niecelowe z punktu widzenia wspominanej w KPR równowagi na rynku pracy i wymaga ponownej analizy – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Robert Lisicki.

W nowym programie przedstawiono także założenie, zgodnie z którym praca zdalna ma być sposobem na uelastycznienie form zatrudnienia. Jak ocenia środowisko pracodawców, szykowane obecnie zmiany dotyczące pracy w tej formule mogą jednak zniechęcać część firm. Wątpliwości budzą głównie zasady rekompensowania kosztów pracy zdalnej, odpowiedzialność za organizację stanowiska pracy oraz kwestie dotyczące tzw. pracy okazjonalnej.

– Odnosząc się do aktualnych propozycji dotyczących pracy zdalnej, kwestią najistotniejszą jest wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego ustalanie jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników. Obecny kształt projektowanych przepisów wymaga ustalenia kwoty kosztów, ryczałtu w odniesieniu do każdego pracownika – ocenia Lisicki.

mp