Ryczałt za pracę zdalną. Jak będzie liczony?

Interpelacja nr 30226 do ministra finansów, ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie pracy zdalnej

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może skierować pracownika do wykonywania pracy zdalnej. Decyzja pracodawcy ma charakter jednostronny, nie wymaga uzyskania zgody pracownika (o ile decyzja pracodawcy jest decyzją w ramach czynności, działań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby).

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo i dbać o higienę pracy w zakładzie pracy, stąd jest uprawniony, a nawet zobowiązany do wprowadzenia niezbędnych modyfikacji w organizacji pracy w tym zakresie. Możliwość skierowania do pracy zdalnej nie jest zależna od liczby zachorowań na wskazanym obszarze czy w zakładzie pracy i może mieć wyłącznie charakter profilaktyczny i prewencyjny.

Pracownik również może złożyć wniosek o skierowanie go do wykonywania pracy w trybie zdalnym. Wniosek taki nie jest dla pracodawcy wiążący, ostateczna decyzja należy do pracodawcy.

Praca zdalna oznacza pracę wykonywaną poza miejscem jej stałego świadczenia, czyli w miejscu innym niż jest to wskazane w umowie o pracę. W pierwszej kolejności wiąże się z pracą wykonywaną w miejscu zamieszkania pracownika, ale może być świadczona w innym miejscu, np. w przeznaczonym do tego lokalu czy w innym oddziale zakładu pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie sprzętu czy narzędzi do wykonywania pracy oraz pokrycie związanych z tym kosztów. Zasada ta nie ulega zmianie w przypadku skierowania pracownika do wykonywania pracy zdalnej.

Pracownik, wykonując pracę w formie pracy zdalnej w miejscu swojego zamieszkania, ponosi dodatkowe koszty, np. opłatę za Internet, większe koszty energii elektrycznej czy większego zużycia wody (pracodawca w związku ze skierowaniem pracownika do pracy w trybie zdalnym ma mniejsze koszty w tym zakresie).

Czy jest rozważane wprowadzenie miesięcznego dodatku ryczałtowego do wynagrodzenia pracownika z tytułu skierowania go do pracy w trybie pracy zdalnej, gdy będzie świadczona ona w miejscu zamieszkania pracownika, na pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z tego tytułu? Czy wysokość miesięcznego dodatku ryczałtowego dla wyżej wymienionych pracowników uzależniona byłaby od liczby dni świadczenia pracy poza zakładem pracy?

Posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek

5 stycznia 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 30226 w sprawie pracy zdalnej

w odpowiedzi na interpelację nr 30226 Pani Poseł na Sejm RP Anny Dąbrowskiej-Banaszek dnia 10 stycznia br. uprzejmie przedstawiam poniższe stanowisko.

Obowiązujące przepisy dotyczące pracy zdalnej, zawarte w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie regulują obowiązku pracodawcy rekompensowania pracownikom kosztów ponoszonych z tytułu pracy zdalnej. Ustawa ma charakter szczególny, reguluje świadczenie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy w celu przeciwdziałania COVID-19, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej choroby.

Należy jednak podkreślić, iż brak regulacji dotyczącej zwrotu kosztów pracy zdalnej nie oznacza, że pracownik, który poniósł takie koszty, nie może domagać się ich zwrotu na zasadach ogólnych. Warto bowiem przypomnieć, że wszelkie koszty związane z pracą w istocie obciążają pracodawcę. Oznacza to, że pracownik, który je poniósł ma prawo domagać się od pracodawcy rekompensaty. Prawo do określonej rekompensaty powinno być jednak udokumentowane (np. rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty). Kwestie dotyczące zasad rozliczeń między stronami stosunku pracy, w tym kosztów ponoszonych tymczasowo przez pracownika związanych z pracą, także związane z pracą zdalną, mogą być ustalane w przepisach wewnątrzzakładowych. W przypadku braku stosownych unormowań, strony stosunku pracy mogą same dokonywać ustaleń związanych z rozliczaniem pracy zdalnej (w umowie o pracę).

W związku z upowszechnieniem się podczas epidemii wykonywania pracy w formie pracy zdalnej oraz zgłaszanymi postulatami dotyczącymi możliwości jej kontynuowania także po odwołaniu stanu epidemii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (obecnie: UD318), mający na celu wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy. Projektowane przepisy odnoszą się także do kwestii kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej.

Zgodnie z propozycją zawartą w dodawanym art. 6724 Kodeksu pracy pracodawca będzie zobowiązany do:

zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej; pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych; pokrycia innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub wydanym regulaminie (bądź w przypadku braku zawartego porozumienia lub wydania regulaminu - w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem); zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną niezbędnych do wykonywania tej pracy szkoleń i pomocy technicznej.

Jednocześnie projekt przewiduje możliwość używania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy (np. komputera) w przypadku, w którym obie strony stosunku pracy tak ustalą, pod warunkiem, że prywatne urządzenia techniczne i inne narzędzia pracy pracownika wykorzystywane przez niego do pracy będą zapewniały bezpieczeństwo pracy. W takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

W projekcie ustawy zaproponowano także przepis, zgodnie z którym obowiązek pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z wykonywaniem przez pracownika pracy zdalnej oraz obowiązek wypłaty ekwiwalentu będzie mógł być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość będzie odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną.

Ogólne zasady wykonywania pracy zdalnej, w tym zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów (m.in. energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych), ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu, będą regulowane na poziomie zakładowym - w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi albo regulaminie, a w przypadku braku zawartego porozumienia lub wydania regulaminu - w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem. Ponieważ pracodawca będzie zobowiązany pokrywać koszty faktycznie ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, ich prawidłowe wyliczenie będzie musiało uwzględniać ilość dni świadczenia przez niego pracy zdalnej.

Przedmiotowy projekt ustawy w dniu 20 stycznia 2022 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, który rekomendował go Radzie Ministrów. Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów projekt zostanie przekazany do prac parlamentarnych.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Marlena Maląg

Warszawa, 25 stycznia 2022 r.