Ryczałt: Odszkodowanie za skradziony samochód będący w leasingu operacyjnym

Kwota otrzymana od leasingodawcy w związku z ubezpieczeniem AC i OC samochodu osobowego, która nie może być uznana za odszkodowanie, jest przychodem z działalności gospodarczej. Przychód ten należy opodatkować stawką właściwą dla rodzaju działalności, w związku z którą ten przychód powstał. Natomiast kwota odszkodowania GAP otrzymana bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń podlega zaliczeniu do przychodów z działalności gospodarczej jako otrzymane odszkodowanie za szkodę dot. składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (część usług wg stawki 8,5%, a część 14%). Samochód osobowy, który wykorzystywany był zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych w ramach umowy leasingu operacyjnego został skradziony. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia AC i OC zostało wypłacone leasingodawcy. Po odjęciu pozostałej do spłaty kwoty, leasingodawca pozostałą część odszkodowania wypłacił przelewem na konto bankowe. W najbliższym czasie przedsiębiorca spodziewa się również wypłaty odszkodowania GAP, chroniącego auto przed spadkiem wartości na wypadek szkody całkowitej. Dodatkowe ubezpieczenie GAP wykupił i opłacał przedsiębiorca. Odszkodowanie GAP zostanie wypłacone na jego rzecz.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy powinien zakwalifikować kwotę obu odszkodowań (z polisy AC/OC oraz GAP) jako przychód, a jeśli tak, to jaka powinna być procentowa stawka ryczałtu w tej sytuacji. Zdaniem przedsiębiorcy, z racji, że leasingobiorca nie jest właścicielem pojazdu, a jedynie posiadaczem zależnym, wypłata przez leasingodawcę pozostałej z odszkodowania w ramach polisy OC/AC oraz GAP kwoty nie dotyczy składników majątku firmy i co za tym idzie - nie kwalifikuje się jako przychód z jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Z wniosku wynika, że część kwoty, którą finansujący otrzymał z zakładu ubezpieczeń w związku z ubezpieczeniem AC i OC, przekazał na rzecz przedsiębiorcy.

Wypłata ubezpieczenia w sytuacji utraty przedmiotu leasingu (np. kradzieży) stanowi zabezpieczenie interesów leasingodawcy, które ma zrównoważyć utratę korzyści finansowych uzyskiwanych dzięki własności danej rzeczy i pobieraniu z tego tytułu pożytków.

W odniesieniu zatem do kwoty, którą przedsiębiorca otrzymał od leasingodawcy w związku z polisą OC i AC, tj. kwoty odszkodowania wypłaconej leasingodawcy pomniejszonej o pozostałą do spłat kwotę rat leasingowych, jest ona przychodem z działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwota, którą przedsiębiorca otrzymał od leasingodawcy, nie jest jednak odszkodowaniem. Z wniosku nie wynika, aby przedsiębiorca był stroną umowy ubezpieczenia, natomiast odszkodowanie zostało wypłacone leasingodawcy. Przedsiębiorca otrzymał zatem od leasingodawcy kwotę nadwyżki opłat wynikających z umowy leasingu, będącą pochodną otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za kradzież przedmiotu leasingu. Świadczenie to wynika więc z zawartej umowy pomiędzy przedsiębiorcą a leasingodawcą, ale nie jest to odszkodowanie.

Samochód, o którym mowa we wniosku, był także objęty ubezpieczeniem GAP (od utraty wartości pojazdu), z którego przedsiębiorca otrzyma odszkodowanie bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

W konsekwencji, jeżeli w przypadku zdarzenia losowego - kradzieży samochodu - następuje utrata przedmiotu leasingu, to korzystający (leasingobiorca) powinien zaliczyć do przychodów całą kwotę otrzymanego odszkodowania GAP, jako odszkodowanie dotyczące składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością.

Tym samym, otrzymana przez przedsiębiorcę kwota odszkodowania GAP bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega zaliczeniu do przychodów, jako otrzymane odszkodowanie za szkodę dotyczącą składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wątpliwości przedsiębiorcy dotyczą również wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od otrzymanych kwot dotyczących ubezpieczeń AC/OC oraz GAP.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym.

Zatem otrzymane przez przedsiębiorcę odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia GAP opodatkowane będzie 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast w odniesieniu do kwoty, którą przedsiębiorca otrzymał od leasingodawcy w związku z ubezpieczeniem AC i OC samochodu osobowego, która - jak wskazano - nie może być uznana za odszkodowanie, w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie ma wprost uregulowania wskazującego na konkretną stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla tego rodzaju przychodów. W takiej sytuacji przychód ten należy opodatkować stawką właściwą dla rodzaju działalności, w związku z którą ten przychód powstał. W opisie sprawy przedsiębiorca wskazał, że wykorzystywał samochód będący przedmiotem leasingu operacyjnego w działalności opodatkowanej różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. 8,5% i 14%.

Dlatego też przychód z tytułu odszkodowania GAP należy - co do zasady - opodatkować taką stawką ryczałtu, jaką przedsiębiorca opodatkowywał przychody z działalności gospodarczej, w której skradziony samochód był wykorzystywany. Natomiast gdy samochód był wykorzystywany zarówno do działalności generującej przychody opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu, jak i do działalności generującej przychody opodatkowane 14% stawką ryczałtu, wówczas do odszkodowania GAP należy zastosować stawkę 8,5% oraz stawkę 14% w takim stosunku, w jakim poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu pozostają w ogólnej kwocie przychodów.

Reasumując - kwota otrzymana przez przedsiębiorcę od leasingodawcy w związku z ubezpieczeniem AC i OC samochodu osobowego, która - jak wskazano - nie może być uznana za odszkodowanie, jest przychodem z działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy opodatkować stawką właściwą dla rodzaju działalności, w związku z którą ten przychód powstał, tj. odpowiednio stawką 8,5% i 14%.

Natomiast kwota odszkodowania GAP, którą przedsiębiorca otrzyma bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, podlega zaliczeniu do przychodów z działalności gospodarczej jako otrzymane odszkodowanie za szkodę dotyczącą składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odszkodowanie to opodatkowane jest 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja indywidualna z 8 września 2023 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.498.2023.2.AG - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

