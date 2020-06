Rusza nowy program wsparcia dla średnich firm

Od 15 czerwca br. można już składać wnioski o wsparcie w ramach konkursu Dotacje na kapitał obrotowy. Program jest skierowany do średnich firm, które zanotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w skali roku lub względem poprzedniego miesiąca. Łącznie na dotacje w ramach tego projektu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przeznaczyć 2,5 mld zł.

Nabór wniosków rozpoczął się 15 czerwca i ma potrwać do 31 lipca 2020 r. W ramach programu Dotacje na kapitał obrotowy o wsparcie ubiegać mogą się przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Na pomoc firmom przeznaczone zostanie przez PARP łącznie 2,5 mld zł, a z tej puli do firm z Mazowsza trafić powinno 400 mln zł.

– O przyznaniu dofinansowania może decydować kolejność złożenia wniosku. Biorąc pod uwagę warunki konkursu, w szczególności prosty wniosek, w którym przedsiębiorca musi podać wartość spadku obrotów oraz wyliczyć zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) i w zasadzie automatyczny charakter wsparcia, nie warto czekać na ostatnią chwilę. PARP może skrócić nabór, jeśli wartość złożonych wniosków przekroczy budżet – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Marzena Chmielewska.

Co istotne, na podobne wsparcie liczyć będą mogły również mikro- i małe przedsiębiorstwa. Jak zapowiada rząd, prace nad tymi konkursami, które będą realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, są obecnie finalizowane.

Szczegółowe informacje nt. nowego programu wsparcia można znaleźć tutaj.

mp