Rozliczenie samotnych rodziców w 2022 r. po zmianach

Przepisy tzw. Polskiego Ładu w pierwszej wersji zlikwidowały możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem osób samotnie wychowujących dzieci. W zamian za to wprowadzono ulgę kwotową, polegającą na możliwości odliczenia od podatku kwoty 1500 zł. Ulga ta miała mieć zastosowanie począwszy od rozliczenia za rok 2022. Jednak do ustawy postanowiono przywrócić możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem, począwszy od rozliczenia dochodu za 2022 r.

Art. 6 ust. 4c ustawy PIT oraz następne wskazują, że od dochodów jednego rodzica lub opiekuna prawnego, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

1) małoletnie,

2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie

- podatek może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

W celu skorzystania z takiej opcji opodatkowania podatnik składa wniosek w zeznaniu rocznym pod postacią zaznaczenia odpowiedniego pola formularza.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 6 ust. 4f ustawy PIT opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci nie ma zastosowania do osoby, która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze.

Dodatkowo rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie będzie stosowane w przypadku wychowywania pełnoletnich dzieci uczących się do 25 roku życia jeżeli dziecko to uzyskało w roku podatkowym:

1) dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (zasady ogólne) lub art. 30b (podatek liniowy) lub

2) przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (ulga dla młodych) i 152 (ulga na powrót)

- w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W roku 2022 r. limit ten wyniesie najprawdopodobnie16 061 zł i 28 gr (obecnie kwota renty socjalnej wynosi 1338,44 zł).

Zasadniczo zatem przywrócono do ustawy PIT możliwość rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko na takich samych zasadach, jakie obowiązywały do końca 2021r., podwyższając jednak limit dochodów dzieci, nie powodujących utraty prawa do wspólnego rozliczenia. Jednocześnie usunięto z ustawy PIT ulgę dla samotnego rodzica (art. 27ea ustawy PIT) pozwalającą na odliczenia od podatku kwoty 1500 zł.

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: rozliczenie roczne pit, wspólne rozliczenie z dzieckiem, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)