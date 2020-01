Rozliczenia PIT za 2019 r. ze sporymi zmianami

W rozliczaniu podatków za 2019 r. podatnicy muszą wziąć pod uwagę szereg zmian podatkowych. Eksperci wskazują, że zmieniło się kilka podstawowych rzeczy, w tym skala podatkowa oraz wysokość kosztów zryczałtowanych i kosztów pracy. Jedną z nowości jest możliwość odliczenia do 53 tys. zł wydatków w ramach nowej ulgi termomodernizacyjnej.

– W rozliczeniu PIT za 2019 rok, które będziemy składać w 2020 roku, zmieniło się kilka podstawowych kwestii, przede wszystkim skala podatkowa, wysokość kosztów zryczałtowanych i kosztów pracy. Zmieniła się również kwota wolna od podatku. Ustawodawca wprowadził nową ulgę termomodernizacyjną. Istotna zmiana, która dotyczy wielu młodych ludzi, to zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia – wskazała w rozmowie z agencją Newseria Biznes doradca podatkowy z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Małgorzata Słomka.

Podatników zarabiających do 85 529 zł od października 2019 r. obejmuje już niższa stawka podatkowa na poziomie 17 proc. Dochody przekraczające ten próg zostaną opodatkowane stawką rzędu 32 proc. Równocześnie osoby młode (do 26. roku życia) mogą od 1 sierpnia 2019 r. korzystać ze zwolnienia z podatku PIT. Dotyczy to przychodów do 85 528 zł, które zostały uzyskane na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia. W rozliczeniu za 2019 r. limit jest proporcjonalnie zmniejszony i wynosi 35 636,67 zł.

Co istotne, w rozliczeniach za ubiegły rok można korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie wydatków na materiały budowlane, urządzenia, a także usługi dotyczące termomodernizacji budynków.

– To ulga kilkuletnia. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne można prowadzić przez trzy lata od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli więc podatnik poniósł pierwszy wydatek w 2019 roku, to może z ulgi korzystać do 2022 roku i jest ona rozliczana za każdy rok częściowo, aż do osiągnięcia limitu 53 tys. zł – wyjaśnia Słomka.

Już 15 lutego br. Ministerstwo Finansów opublikuje w systemie Twój e-PIT wstępne zeznania podatkowe, w których podatnicy będą mogli też wprowadzić ewentualne zmiany i następnie zaakceptować. Finalny termin na złożenie większości deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne upłynie 30 kwietnia 2020 r.

mp