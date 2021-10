Rośnie presja na wzrost wynagrodzeń w firmach

We wrześniu 2021 r. zatrudnienie w firmach, w których pracuje powyżej 9 pracowników, wzrosło o 0,6 proc. w skali roku, a przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się o 8,7 proc. rok do roku (do 5841,16 zł) – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Eksperci wskazują, że rosnące wynagrodzenia pracowników to efekt presji płacowej, która z kolei wynika głównie z rosnącej inflacji.

Jak poinformował GUS, we wrześniu br. w firmach zatrudniających ponad 9 osób pracowało łącznie 6347,2 tys. osób. W skali roku odnotowano wzrost tej liczby o 0,6 proc. Eksperci tłumaczą, że to efekt powrotu przedsiębiorstw na ścieżkę rozwoju sprzed pandemii koronawirusa. Rosnące zapotrzebowanie na pracę to głównie konsekwencja rosnącej konsumpcji wewnętrznej i korzystnej sytuacji eksportowej, które zwiększają popyt na towary i usługi.

– Obecnie wielu pracodawców ma problem z pozyskaniem pracowników. W uzupełnieniu tej luki pracownikami z krajów trzecich nie pomaga polityka migracyjna państwa. Jest to czynnikiem, który w wielu firmach, szczególnie produkcyjnych, powoduje wprowadzanie rozwiązań wykorzystujących automatyzację pracy – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Monika Fedorczuk.

Stale widoczny jest też wzrost przeciętnego wynagrodzenia. We wrześniu br. wyniosło ono 5841,16 zł brutto, co oznacza wzrost o 8,7 proc. r/r. Eksperci przewidują, że podobnie będzie także w kolejnych miesiącach.

– Rosnące wynagrodzenia pracowników to efekt presji płacowej wynikającej z rosnącej inflacji. Pracownicy coraz częściej domagają się podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, która by pokryła rosnące koszty życia. Jednocześnie zgłaszana przez pracodawców trudność z pozyskaniem pracowników i działania na rzecz zmniejszania rotacji w firmie powodują, że wzrost wynagrodzeń jest sposobem na pozyskanie kandydatów i zatrzymanie dotychczasowych pracowników – dodaje Fedorczuk.

