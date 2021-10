Rosnące ceny prądu i gazu coraz mocniej uderzają w przedsiębiorców

Widoczny w Polsce i Europie wzrost cen coraz bardziej negatywnie wpływa na przedsiębiorców. Jak tłumaczą eksperci Konfederacji Lewiatan, największe problemy tworzą w praktyce wysokie ceny gazu i prądu, które przekładają się na wyższe koszty działalności gospodarczej.

Aktualne dane pokazują, że perspektywy dotyczące cen są wyraźnie negatywne. Przykładowo, cena baryłki ropy naftowej na giełdzie w Nowym Jorku wzrosła w ciągu roku aż o ponad 80 proc., osiągając poziom notowany ostatnio w 2014 r. (przeszło 80 dolarów za baryłkę). Równocześnie cena gazu na tamtejszej giełdzie wzrosła o 120 proc.

– Kontrakty terminowe na te dwa dobra nie pozostawiają także złudzeń, ceny przez najbliższy kwartał utrzymają się na obecnym poziomie, co oznacza wzrost kosztów prowadzenia działalności operacyjnej dla przedsiębiorców. Świadomość niezmienności cen ma również rodzimy dostawca gazu, który zapowiedział już czwartą w tym roku podwyżkę cen. Tym razem prawdopodobnie przekraczającą poziomem wzrost ceny zakupu surowca – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka.

Jak ocenia Zielonka, negatywny wpływ na biznes mają też rosnące ceny praw do emisji CO2 i postępujący proces dekarbonizacji gospodarek, który prowadzi do wzrostu zapotrzebowania m.in. na gaz ziemny. Problemy wynikają także z rosnących cen frachtu międzynarodowego – obecnie wysyłka kontenera zbliża się na poziomie globu do 10 tys. USD za kontener, podczas gdy cena transportu z Chin do Europy Północnej sięga niemal 14,5 tys. USD.

– Od początku roku wzrost cen w przemyśle każdego miesiąca sięga kolejnych szczytów. W sierpniu ceny były wyższe o 9,5 proc. niż przed rokiem. Jest to jednocześnie najwyższy wynik od marca 2011 r. Podobne wzrosty odczuwa branża budowlana, gdzie wzrosty cen również sięgają 10 proc. W konsekwencji nieuniknione wydają się dalsze podwyżki cen dla konsumentów. Bowiem samo utrzymanie mieszkania w koszyku inflacyjnym odpowiada za blisko 20 proc. wartości całego koszyka, a kolejne 9 proc. to koszty transportu – wyjaśnia Zielonka.

mp