Rolniczy handel detaliczny. Zwolnienie podatkowe będzie znacznie wyższe

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Kwota przychodów zwolnionych z podatku dochodowego będzie podwyższona z dotychczasowych 40 tys. zł do 100 tys. zł rocznie. Zmiana będzie mieć zastosowanie od początku 2022 r. W ustawie przewidziano też inne ułatwienia.

Ułatwienia dotyczące rolniczego handlu detalicznego są wprowadzane w ramach tzw. Polskiego Ładu. Taka forma handlu funkcjonuje od 2017 r. i została stworzona z myślą o rolnikach prowadzących produkcję żywności w celu jej wprowadzenia na rynek na małą skalę. W rolniczym handlu detalicznym możliwa jest produkcja (przetwórstwo żywności na małą skalę) i sprzedawanie jej zarówno konsumentom finalnym, jak i zakładom prowadzącym handel detaliczny (np. sklepy, restauracje, itp.) z przeznaczeniem dla finalnych konsumentów.

Nowa ustawa zmieni m.in. ustawę o podatku dochodowym PIT. W praktyce dojdzie do podniesienia z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwoty przychodów zwolnionych z podatku. Chodzi o przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych. Wyjątek stanowią przetworzone produkty roślinne i zwierzęce uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produkty opodatkowane podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów (zwolnione z podatku dochodowego).

Pakiet zmian obejmie również ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przewidziano m.in. zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym. Dotychczasowe limity będą nadal obowiązywać tylko względem dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Co do zasady rozszerzeniu na terytorium całej Polski ulec ma obszar, gdzie można prowadzić dostawy żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów. Ustawa zakłada też zmiany doprecyzowujące kwestie związane z pochodzeniem składników wykorzystywanych w produkcji.

Zmiany wprowadza ustawa z 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Ustawa została podpisana przez prezydenta 19 stycznia br.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale przepis zwiększający kwotę przychodów zwolnionych z podatku będzie mieć zastosowanie od 1 stycznia 2022 r.

mp