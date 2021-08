Rodzinny kapitał opiekuńczy. Projekt ustawy wkrótce w Sejmie

Od 2022 r. rodziny będą mogły liczyć na większe wsparcie państwa. W ramach tzw. Polskiego Ładu rząd szykuje pomoc o wartości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Od przyszłego roku funkcjonować ma też dofinansowanie na poziomie 400 zł do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna.

Jak tłumaczy rząd, rozbudowa systemu wsparcia rodzin jest związana z wyzwaniami wynikającymi z negatywnych trendów demograficznych. Z szacunków Eurostatu wynika bowiem, że tylko w ciągu kolejnych 10 lat populacja Polski zmniejszy się o blisko 1 mln osób.

– Łączenie życia zawodowego i rodzinnego to wielkie wyzwanie szczególnie dla kobiet i dla młodych rodzin. To one są na początku drogi zawodowej. To właśnie tym rodzinom trzeba pomóc – mówi szef rządu, Mateusz Morawiecki.

Główną nowością będzie świadczenie dla rodzin z dziećmi – w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Co ważne, wsparcie nie będzie uzależnione od dochodów danej rodziny, a pieniądze nie będą opodatkowane. Świadczenie ma być wypłacane w miesięcznych ratach na poziomie 500 zł przez 2 lata albo 1000 zł przez rok. Za wypłaty odpowiadać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z nowego programu w 2022 r. skorzysta w sumie ok. 600 tys. dzieci.

Projektodawcy podkreślają, że prawo do wsparcia będzie przysługiwać również rodzinom, które będą posiadały drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca w dniu wejścia w życie ustawy.

Przyjęty przez rząd projekt zakłada ponadto wprowadzenie do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie. Wsparcie będzie przysługiwać na pierwsze dziecko w rodzinie, a pieniądze będą wypłacane bezpośrednio takim podmiotom. To rozwiązanie zostanie wdrożone 1 kwietnia 2022 r., ale z jednoczesnym wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Wsparcie tego typu obejmie łącznie ok. 110 tys. dzieci.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Projekt został przyjęty przez rząd 17 sierpnia 2021 r.

Nowa ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp