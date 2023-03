Rekordowo wysoka waloryzacja – od marca emerytury wyższe o minimum 250 zł

Z początkiem marca br. dojdzie do rekordowej waloryzacji emerytur i rent. Świadczenia mają wzrosnąć o 14,8 proc., czyli o wysokość zbliżoną do inflacji. Jednocześnie zastosowano mechanizm gwarantowanej kwoty podwyżki. W efekcie emerytury wzrosną o co najmniej 250 zł brutto. Rząd potwierdził też plany dotyczące wypłaty 13. i 14. emerytury, których wysokość również zostanie zwaloryzowana. Łącznie waloryzacja i dodatkowe emerytury mają kosztować ok. 70 mld zł.

Marcowa waloryzacja zostanie przeprowadzona w oparciu o wskaźnik na poziomie 14,8 proc. Zastosowanie znajdzie też gwarancja minimalnej podwyżki o 250 zł brutto (227,50 zł netto).

– Jesteśmy przygotowani do wypłacania zwaloryzowanych świadczeń od 1 marca. Osoby, których świadczenie wynosi obecnie np. 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymają 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3000 zł – wskazuje prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Jak podaje ZUS, emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie w konsekwencji o 296 zł (dodatkowe 3552 zł w skali roku), a z kolei świadczenie na poziomie 3000 zł po waloryzacji wzrośnie do 3444 zł (dodatkowe 5328 zł w skali roku).

Rosną też najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna emerytura to od 1 marca 2023 r. 1588,44 zł brutto. Do takiej samej kwoty wzrastają także minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. W przypadku minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy przewidziano wzrost do 1191,33 zł brutto, a w przypadku świadczenia przedemerytalnego – do 1600,70 zł brutto. Podwyżki obejmą ponadto dodatki i świadczenia pieniężne (np. dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 294,39 zł).

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdziło, że także w 2023 r. wypłacone zostaną 13. i 14. emerytury. Te świadczenia również zostaną poddane waloryzacji. W sumie waloryzacja oraz wypłata dodatkowych emerytur pochłoną ok. 70 mld zł.

mp