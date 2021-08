Rejestracja w CRPA. Resort finansów przypomina o ważnym terminie

Już 31 sierpnia br. upłynie termin zakończenia, rozpoczętego jeszcze przed 30 czerwca br., procesu rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) – przypomina Ministerstwo Finansów. Podmioty, które nie zarejestrowały się dotychczas w CRPA, mogą składać tzw. czynny żal.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do 30 czerwca 2021 r. rejestracja w CRPA była obowiązkowa dla: – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe; – podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych; – podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są osobami fizycznymi, a zużywają zwolnione od akcyzy (ze względu na ich przeznaczenie) wyroby akcyzowe, w tym paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe oraz gaz LPG do celów grzewczych; – podmiotów zobowiązanych do uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotychczas niewymagane.

Jak informuje resort finansów, jeśli dany podmiot miał rozpoczął proces rejestracji w określonym terminie, to może go zakończyć do 31 sierpnia 2021 r. Podmioty, które do końca bieżącego miesiąca nie zakończą rejestracji, będą traktowane jak podmioty, które od 1 lipca 2021 r. prowadzą działalność w obszarze akcyzy niezgodnie z ustawą o podatku akcyzowym.

Co istotne, podmioty, które nie zarejestrowały się w CRPA w odpowiednim terminie, mogą nadrobić tą zaległość z wykorzystaniem formuły czynnego żalu.

