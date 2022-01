Regulacje dotyczące rynku kryptowalut

Co wpływa na decyzję o wprowadzeniu regulacji dotyczących kryptowalut? Kryptowaluty wydają się być na celowniku każdego urzędnika państwowego. Politycy, bankierzy centralni i szefowie urzędów regulacyjnych wciąż wzywają do wprowadzenia nowych rozporządzeń. Jednak projekty tych przepisów są otoczone niepewnością, która częściowo wynika z nowatorskiej natury samych kryptowalut. Jeśli nadchodzące regulacje mają uniknąć zmiażdżenia technologii, urzędnicy rządowi powinni uważać, aby rozpoznać, jakie korzyści może przynieść wprowadzona regulacja.

Co wpływa na decyzję o wprowadzeniu regulacji?

Organy regulacyjne tradycyjnie stają przed dylematem, ponieważ muszą wybierać pomiędzy osiągnięciem integralności rynku, umożliwieniem innowacji i ustanowieniem jasnych zasad. W najlepszym wypadku jednostki zajmujące się wprowadzaniem rozporządzeń, mogą wybrać tylko dwie z tych trzech opcji.

Podczas gdy organy regulacyjne stają przed opisanym dylematem, gdy rozważają nowy produkt lub usługę, kryptowaluty są tak nowe, że wymagają zupełnie innych działań. Urzędy muszą zdecydować, czy regulować kryptowaluty pod względem tego jak zostały zaprojektowane, jak obecnie funkcjonują, oraz wziąć pod uwagę to, czy mają potencjał, aby nadal istnieć. Jednak właśnie przez ten pryzmat staje się jasne, że kryptowaluty rzadko mieszczą się w jednej formie.

To, do czego kryptowaluty zostały w dużej mierze zaprojektowane, wynika jasno z ich nazwy. Gdyby przyjąć, że kryptowaluty są walutami, regulacja przez projekt oznaczałaby uregulowanie bitcoina i innych cyfrowych aktywów jako jeden z oficjalnych środków płatności. Wątpliwości tej natury budzi dokument Bitcoin Whitepaper, który Satoshi Nakamoto przedstawił pisząc: "Pracowałem nad nowym systemem elektronicznej gotówki, który jest w pełni peer-to-peer, bez zaufanej trzeciej strony".

Tak więc wprowadzenie przepisów nie jest tak proste, jak objęcie bitcoina istniejącymi regulacjami walutowymi. Ponieważ bitcoin jest zdecentralizowany, wiele istniejących regulacji walutowych zawiodłoby ze względu na ich założenie o doktrynie trzeciej strony.

Jednak regulacja napotyka także inny problem. Niektóre kryptowaluty zostały zaprojektowane tak, aby były czymś więcej niż tylko walutami, na przykład ethereum zostało stworzone jako waluta, a także jako podstawa dla innych aplikacji. Te aplikacje obejmują narzędzia finansowe, takie jak pożyczki i crowdfunding, a także platformy społecznościowe, takie jak gry i media społecznościowe. W związku z tym, uregulowanie prawne w drodze projektowania wymagałoby potraktowania go zarówno jako waluty, jak i platformy, co jest trudnym zadaniem dla organów regulacyjnych, które próbują zgrabnie podporządkować kryptowaluty istniejącym przepisom.

Regulacja przez projekt może wydawać się najbardziej przejrzystym podejściem dla urzędów, biorąc pod uwagę, że wystarczy odnieść się do deklarowanych intencji rozważanej kryptowaluty. Jednak nawet gdyby organy regulacyjne były w stanie doskonale uwzględnić decentralizację i usługi pakietowe, regulacja "od projektu" nie uwzględnia szybkiego tempa innowacji, które jest widoczne w tej branży. W najlepszym przypadku, regulacje nie miałyby już zastosowania w miarę ewolucji produktów. W najgorszym przypadku regulacje uniemożliwiłyby tę ewolucję.

To, jak kryptowaluty funkcjonują w praktyce, nie zawsze jest jasne, ponieważ wynika to z ich konstrukcji i sposobu, w jaki postrzegają je konsumenci. Kluczowym warunkiem tego podejścia jest to, że należy dążyć do regulacji przez funkcję, a nie przez założenie. Warunek ten wymaga przyjrzenia się faktycznemu zachowaniu ludzi, aby zobaczyć, jak konsumenci i producenci używają kryptowalut na co dzień.

Taki proces wymagałby zadawania pytań. Czy ludzie dokonują regularnych zakupów za pomocą kryptowalut? Jakiego rodzaju zakupów dokonują? Czy wykorzystują portfel do kryptowalut do ich przechowywania? Jak długo ludzie je trzymają? A może przede wszystkim wykorzystują kryptowaluty do czegoś zupełnie innego?

Co więcej, jest jeszcze jedna kwestia do rozważenia: zmiana. To, czym rynek wydaje się być dzisiaj, różni się od tego, czym wydawał się być wczoraj i różni się od tego, czym prawdopodobnie będzie wydawał się być jutro. Podobnie jak regulacja przez projekt może uniemożliwić dalszą ewolucję kryptowaluty poza jej pierwotne założenia, regulacja przez funkcję może spowodować zamrożenie jej w obecnym stanie. Dlatego bardziej odpowiednie może być regulowanie kryptowalut pod względem ich potencjału.