Reglamentacja dotyczy blisko 50 typów działalności gospodarczej

Obecnie w Polsce różne formy reglamentacji dotyczą łącznie niemal 50 rodzajów działalności gospodarczej. Eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju oceniają, że system reglamentacji powinien być poddawany co kilka lat przeglądowi, by móc likwidować lub liberalizować te ograniczenia, które w praktyce nie są niezbędne.

„Ostatnia znacząca liberalizacja w zakresie prawno-administracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej odbyła się w 1999 r. Mimo wcześniejszych założeń, przewidywanych m.in. w uzasadnieniu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., od tamtej pory nie doszło do znaczącej liberalizacji przepisów, a od mniej więcej dekady nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w tym zakresie” – tłumaczą eksperci FOR.

Z zebranych przez fundację FOR danych wynika, że aktualnie polskie państwo reglamentuje w sumie blisko 50 rodzajów działalności gospodarczej.

W największym stopniu reglamentacja sprowadza się do konieczności posiadania odpowiedniego zezwolenia – ten mechanizm dotyczy w sumie ok. 40 rodzajów działalności gospodarczej. Obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej odnosi się z kolei do 25 typów działalności, a system koncesji obejmuje 7 rodzajów działalności.

„Wskazane wydaje się dokonywanie co kilka lat przeglądu istniejących regulacji (również w obszarze reglamentacji działalności gospodarczej) i dokonywanie liberalizacji lub likwidacji tych, które okażą się zbędne. Reglamentacja działalności gospodarczej w Polsce nie doczekała się jeszcze znaczącej liberalizacji w XXI wieku – choć zainicjowanie działań w tym kierunku wydaje się być więcej niż wskazane” – wskazują eksperci FOR.

