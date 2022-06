Ranking kont osobistych? Jakie konto osobiste wybrać?

Konto osobiste jest dziś niemalże niezbędne do funkcjonowania. To ono pozwoli odebrać wynagrodzenie, wykonywać przelewy, czy robić zakupy przez Internet. Czasem jeśli chcemy otworzyć konto w banku, pojawia się jednak pytanie - które konto osobiste wybrać? Na jakiej podstawie powinniśmy porównywać ze sobą oferty kont bankowych w różnych instytucjach? Postaramy się pomóc w tym - przygotowaliśmy ranking kont osobistych. Poniżej opiszemy, co brać pod uwagę podczas tworzenia zestawienia kont. Na tej podstawie porównaliśmy różne konta osobiste, ale tych samych zasad możesz przestrzegać, gdy samemu szukasz dla siebie najlepszej oferty.

Co to jest konto osobiste?

Konto osobiste oznacza indywidualny rachunek rozliczeniowy, który możemy założyć w banku. Tylko instytucje posiadające specjalną licencję bankową mogą prowadzić konta dla swoich klientów. Nie jest więc możliwe posiadanie konta osobistego poza bankiem.

W celu otworzenia rachunku w banku należy podpisać z bankiem umowę o prowadzenie konta osobistego. Nakłada ona pewne obowiązki i prawa na obie strony - klienta oraz sam bank. To tam znajdziemy też tabelę opłat za dodatkowe usługi, wszelkie regulaminy, a nawet sposób zakończenia współpracy z bankiem. (jak zamknąć konto osobiste)

Co mogę zrobić z wykorzystaniem konta osobistego?

Konto osobiste jest miejscem, gdzie możesz trzymać swoje pieniądze. Gdy środki znajdują się na Twoim rachunku, nie otrzymujesz żadnych odsetek. Może się to zmienić, gdy wybierzesz konto oszczędnościowe lub kiedy część środków przeznaczyć na lokatę. Warto więc, by takie produkty znajdowały się w ofercie Twojego banku.

Możesz wykonywać przelewy i otrzymywać je, gdy masz konto osobiste, Każde ma indywidualny numer. Dziś wiele banków oferuje też możliwość przelewów na numer telefonu, na przykład z wykorzystaniem usługi BLIK. Gdy wybierzesz nowoczesne i funkcjonalne konto osobiste, korzystanie z niego będzie bardzo sprawne, a wiele czynności wykonasz szybko. Przykładem może być właśnie przelew do znajomego, który wykonasz podając jedynie jego numer telefonu.

Wiele kont bankowych posiada też możliwości otrzymania dodatkowych środków finansowych w ramach pożyczki, kredytu lub debetu. Ze względu na to, że przy zakładaniu konta osobistego bank zweryfikował Twoją tożsamość, do otrzymania pożyczki nie musisz już przechodzić długotrwałego procesu. Czasem wystarczy kilka kliknięć, by środki znalazły się na koncie - to ciekawa opcja i warto mieć ją na uwadze podczas wyboru konta osobistego.

Ranking kont osobistych 2022

Stworzony przez nas ranking kont osobistych ułatwi Ci wybór najlepszego konta w banku. Do stworzenia rankingu najlepszych kont spojrzeliśmy na ofertę polskich banków dla klientów indywidualnych. Zwróciliśmy szczególną uwagę na opłaty za prowadzenie konta, korzystanie z bankomatów i inne usługi, z których codziennie korzysta większość z nas. Sprawdziliśmy też dostępne w sieciopinie o kontach osobistych w różnych bankach. To na tej podstawie można się bowiem dowiedzieć, czy dotychczasowi klienci banku są zadowoleni z produktu, obsługi, czy sposobu działania aplikacji do bankowości.

Jakie konto osobiste wybrać? Najlepsze konta bankowe

Co charakteryzuje najlepsze konto osobiste? Przede wszystkim są to niskie opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego oraz korzystanie z dodatkowych usług. Należą do nich między innymi:

- opłata za prowadzenie rachunku

- prowizja za wypłaty z bankomatów

- koszt przelewów krajowych i zagranicznych

- opłata za wydanie karty płatniczej i miesięczny koszt jej działania

Niektórych opłat możesz uniknąć, kiedy spełnisz określone przez bank warunki. Zwykle aby karta płatnicza była darmowa, musisz wykonać nią określoną ilość płatności lub wydać kartą pewną kwotę. Podobnie jest też z innymi opłatami. Konto osobiste będzie darmowe, gdy regularnie wpływa na nie Twoje wynagrodzenie - takie oferty znajdziesz w większości polskich banków.

Czy tylko koszty prowadzenia konta osobistego są istotne?

Każdy chciałby mieć darmowe konto osobiste oraz bezpłatnie korzystać z bankomatów i karty płatniczej. To możliwe, ważne jednak by szło to w parze z wysoką funkcjonalnością konta. Warto, by aplikacja na telefon była intuicyjna i pozwoliła szybko załatwić wiele spraw, na przykład wykonać przelew. Konto osobiste powinno też wspierać nowoczesne technologie - płatności telefonem, czy BLIK-a. To duże ułatwienie, a osoby, które zaczęły korzystać z takich udogodnień, dziś nie wyobrażają sobie bez nich życia. Płacenie sportowym zegarkiem podczas codziennej przebieżki? Płatności telefonem? To proste, gdy Twoje konto ma te usługi.

Ważne jest też, aby bank oferował dla danego konta osobistego inne usługi. Lokaty oszczędnościowe, możliwości inwestowania, a także pożyczki i kredyty. Jeśli jesteś klientem danego banku, zwykle nie chcesz już korzystać z oferty innych instytucji. Warto więc wybrać uniwersalny bank, który ma w swojej ofercie powyższe produkty.

Opinie o koncie osobistym także warto wziąć pod uwagę. Przyjazny kontakt z pracownikami banku i możliwość załatwienia ważnych spraw w placówce banku są dla wielu osób kluczowe. Dodajmy do tego dobrze działającą bankowość elektroniczną przez Internet i otrzymujemy idealne konto osobiste.

Nowoczesne płatności w koncie osobistym

Korzystanie ze swoich pieniędzy zgromadzonych na koncie osobistym jest znacznie wygodniejsze, gdy Twoje konto wspiera nowe technologie. Należą do nich płatności zbliżeniowe kartą płatniczą, smartfonem, a nawet zegarkiem smartwatch. Jeśli Ci na tym zależy, zwróć uwagę, by konto osobiste obsługiwało:

- BLIK (szybkie płatności, wypłaty z bankomatu, bez użycia karty)

- Apple Pay (płatności urządzeniami Apple)

- Google Pay (płatności urządzeniami z systemem Android)

- Garmin Pay (płatności zegarkami Garmina)

- Fitbit Pay (płatności zegarkami Fitbit)

Nawet jeśli dziś nie korzystasz ze swojego konta bankowego w ten sposób, pamiętaj, że te technologie stają się coraz bardziej popularne i rozpowszechnione. Warto więc już teraz wybrać konto osobiste, które podąża za najnowszymi trendami.