Przychód członka zarządu z tyt. używania samochodu służbowego do celów prywatnych

W myśl wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2022 r., znak 0114-KDIP2-2.4011.545.2022.1.IN - dojazd do miejsca zamieszkania i parkowanie samochodu służbowego poza siedzibą spółki w miejscu zamieszkania prezesa zarządu będzie stanowiło dla niego przychód.

Jak podkreślił organ podatkowy, przychodem członka zarządu (prezesa) współpracującego ze spółką w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania, będzie zarówno wynagrodzenie wynikające z tej umowy, jak również inne otrzymane świadczenia niepieniężne. W tym w szczególności w postaci udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych oraz koszty zakupu paliwa pokryte przez spółkę.

Podstawą do wydania powołanej wyżej interpretacji, było ustalenie, że członek zarządu wykonuje powierzone mu zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług zarządzania (nie prowadzi on działalności gospodarczej). Na mocy zawartej umowy, prezes korzysta z samochodu służbowego również do celów prywatnych. W stanie faktycznym powołanej interpretacji wskazano, , że w spółce obowiązuje regulamin korzystania z samochodów służbowych. Zgodnie z tym regulaminem, udostępnienie pojazdu służbowego do celów prywatnych następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy spółką a korzystającym. Prezes zarządu nie zawarł ze spółką umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Niemniej jednak korzysta z samochodu również do celów prywatnych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę wynika to z faktu, że musi być dyspozycyjny 7 dni w tygodniu, gdyż jako prezes zarządu jest osobą kontaktową w przypadku awarii oraz innych sytuacji losowych wymagających obecności na miejscu zdarzenia.

Na podstawie tak zaprezentowanego stanu faktycznego spółka założyła, że w związku z korzystaniem z samochodu - w szczególności na potrzeby realizacji zawartej umowy, dojazd do miejsca zamieszkania i parkowanie samochodu służbowego poza siedzibą spółki, nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie prezesa. Jednocześnie wskazała, że w jej opinii w przypadku zawarcia z członkiem zarządu umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, dopuszczalne jest ustalenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych w formie ryczałtu (400 zł miesięcznie), tj. analogicznie do aktualnie obowiązującej stawki ryczałtu za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych dla pracowników - w myśl art. 12 ust. 2a ustawy o PIT.

Jak już wskazano na wstępie, organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. W pierwszej kolejności, wskazał, że za przychód należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno pieniężną jak i niepieniężną, w tym także otrzymane przez podatnika nieodpłatne świadczenia. W opinii Dyrektora KIS, przychód członka zarządu z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych powinien zostać zaliczony do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. A w powołanej sytuacji przychodem będzie:

wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania,

otrzymane świadczenie niepieniężne w postaci udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych, oraz

pokryty przez spółkę koszt zakupu paliwa do tych celów.

W odniesieniu do sposobu ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia, organ wskazał, że w sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 12 ust. 2a ustawy o PIT dotyczący ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Jak bowiem wynika ze stanu faktycznego, członek zarządu nie jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, lecz łączy go ze spółką umową o zarządzanie.

Zastosowanie w sprawie znajdzie art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń w pozostałych przypadkach ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępniania. Jak wskazał organ: „Wartość omawianego nieodpłatnego świadczenia należy ustalić na podstawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu samochodów tej samej marki, modelu, rodzaju wyposażenia, z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia (rok produkcji auta, stan techniczny) oraz czasu i miejsca udostępnienia samochodu.".

Zadaniem organu, ustalając cenę nieodpłatnej usługi na rzecz członka zarządu, spółka może wziąć pod uwagę cennik lokalnej wypożyczalni samochodów. Ponadto, jeśli spółka będzie finansowała także paliwo do tego pojazdu, będzie to dodatkowy przychód członka zarządu, którego wartość powinna zostać określona również według ceny zakupu.

Katarzyna Jastrzębska, doradca podatkowy, kierownik zespołu ds. podatków bezpośrednich TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp.k.