Przedszkola i żłobki otwarte: Zasiłek opiekuńczy nadal się należy

W związku z COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca przysługuje, w trzech przypadkach: zamknięcia przedszkola lub szkoły; niemożności zapewnienia opieki podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola lub szkoły; decyzji ubezpieczonego o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zatem prawo do zasiłku mają rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka - wyjaśniło Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 5468 do ministra edukacji narodowej, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku opiekuńczego dla osób, które mimo otwarcia żłobków i przedszkoli będą chciały samodzielnie opiekować się dzieckiem w związku z epidemią COVID-19

W dniu 29 kwietnia 2020 roku zostały podpisane rozporządzenia, które zniosły czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków w związku z epidemią COVID-19. Oznacza to wygaśnięcie podstawy prawnej do ubiegania się przez rodziców o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Z wyjaśnień wynika, że 6 maja 2020 r. przedszkola i żłobki wznowią swoją działalność, chyba że organ prowadzący podejmie decyzję o czasowym zamknięciu lub częściowym ograniczeniu ich działalności i wówczas to ta decyzja będzie podstawą do ubiegania się o ww. zasiłek. Jest jednak możliwa sytuacja, w której organ prowadzący przedszkole lub żłobek nie podejmie decyzji o jego zamknięciu, jednak pracujący rodzic z obawy przed możliwością zarażenia dziecka COVID-19 podejmie decyzję o pozostawieniu dziecka w domu i podjęciu osobistej opieki nad nim.

Czy w tej sytuacji opiekunowi będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Czy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał opiekunowi, który zdecyduje się na osobistą opiekę nad dzieckiem również wtedy, gdy w placówce, do której dziecko uczęszcza, są wolne miejsca mimo ograniczenia przez organ prowadzący w związku z COVID-19 ogólnej liczby miejsc?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie opiekun będzie się mógł ubiegać o przyznanie zasiłku? Czy zostanie opracowany przez ZUS specjalny rodzaj oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem dla tych opiekunów, którzy mimo otwarcia placówki lub wolnych miejsc w placówce będą chcieli sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem do lat ośmiu (na stronie ZUS dostępny jest jedynie wzór, w którym opiekun oświadcza, że sprawuje opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki, do której dziecko uczęszcza z powodu COVID-19) i kiedy takie oświadczenie będzie dostępne?

Krystyna Szumilas, Kinga Gajewska, Anna Wasilewska, Urszula Augustyn, Izabela Katarzyna Mrzygłocka

4 maja 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 5468 w sprawie zasiłku opiekuńczego dla osób, które mimo otwarcia żłobków i przedszkoli będą chciały samodzielnie opiekować się dzieckiem w związku z epidemią COVID-19

ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[1] w art. 4 ust. 3 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

W efekcie sytuacji epidemicznej i związanych z nią działań dotyczących funkcjonowania przedszkoli i szkół wydano rozporządzenie Rady Ministrów, w którym najpierw przedłużono prawo do pobierania przez ubezpieczonych dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres, na jaki zamknięto ww. placówki, a następnie uwzględniono terminy ich powrotu do stacjonarnej działalności.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19[2].

W związku z COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca przysługuje, w trzech poniższych przypadkach:

zamknięcia przedszkola lub szkoły;

niemożności zapewnienia opieki podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola lub szkoły;

decyzji ubezpieczonego o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Zatem prawo do zasiłku mają rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka, jednak nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych jak uzyskać zasiłek znajdują się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Marzena Machałek

Warszawa, 26 maja 2020 r.