Przedsiębiorcy wciąż czekają na korzystniejszą składkę zdrowotną

Dla sektora małych i średnich firm wciąż największym wyzwaniem pozostaje składka zdrowotna – ocenia rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wskazuje Agnieszka Majewska, reforma sposobu rozliczania składki zdrowotnej jest obecnie najpilniejszą potrzebą. Środowisko przedsiębiorców liczy w praktyce na przywrócenie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu.

– Największym wyzwaniem dla sektora MŚP jest w tej chwili składka zdrowotna. Wszyscy przedsiębiorcy mikro-, mali i średni czekają na to, aby pojawił się w końcu projekt, który będzie dla nich korzystny, który tak naprawdę przywróci to, co było przed Polskim Ładem. Mam nadzieję, że rząd stanie na wysokości zadania, żeby od stycznia przedsiębiorcy mieli możliwość opłacania tych składek w mniejszej wysokości niż teraz – stwierdziła w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes RMŚP.

W marcu br. rząd przedstawił wstępne założenia zmian dotyczących składki zdrowotnej, na których skorzystać miałoby ok. 93 proc. podatników. Na razie wciąż jednak nie ma szczegółowego projektu nowelizacji, która miałaby wejść w życie z początkiem 2025 r.

Jedną z zapowiedzi jest przywrócenie stałej, zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Od 2025 r. wysokość składki dla tej grupy miałaby wynosić ok. 310 zł miesięcznie (9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia). Jednocześnie przewidziano m.in. zniesienie dla wszystkich przedsiębiorców obowiązku płacenia składki zdrowotnej od zbywanych środków trwałych.

– Przedsiębiorcom mocno zależy na tym, żeby mogli opłacać niższą składkę zdrowotną, żeby wrócić do tego, co było przed Polskim Ładem. W tej chwili niektórzy zgłaszają się do biura rzecznika MŚP, wskazując, że płacą składki w wysokości ok. 300 tys. zł, to są olbrzymie pieniądze – wskazuje RMŚP.

mp