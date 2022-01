Przedsiębiorcy i księgowi apelują o pilne zmiany ws. Polskiego Ładu

Podatkowy Polski Ład powinien zostać zawieszony i odroczony do 2023 r. – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje pracodawców. Z kolei Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) zaapelowało alternatywnie o przedłużenie terminów na złożenie części rocznych deklaracji PIT i sprawozdań finansowych za 2021 r.

W nowym apelu Rada Przedsiębiorczości, w której skład wchodzą m.in. Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Banków Polskich, postuluje odroczenie do 2023 r. terminu wejścia w życie Polskiego Ładu. Tak radykalna zmiana miałaby pomóc w ograniczeniu negatywnych zjawisk związanych z wdrażaniem reformy.

„Przedsiębiorcy i specjaliści podatkowi nie mają wątpliwości, że obecne problemy to dopiero początek. W ciągu kilku kolejnych tygodni czekają nas: obliczenie w nowym systemie i wypłata wynagrodzeń pozostałych grup pracowników, rozliczenie pierwszych zaliczek na PIT od dochodów przedsiębiorców oraz naliczenie i odprowadzenie składki zdrowotnej na nowych zasadach. Problemy interpretacyjne, pułapki i ryzyka dla podatników przy stosowaniu pozostałych przepisów, nawet tych, które wprowadzają dodatkowe ulgi, zaczną wychodzić na jaw dopiero w następnych miesiącach” – wskazuje Rada Przedsiębiorczości.

Środowisko biznesowe zaapelowało do rządu o pilne zmiany w prawie, które skutkowałyby zawieszeniem przepisów podatkowych Polskiego Ładu do 1 stycznia 2023 r. i przywróceniem do tego czasu wcześniejszych regulacji.

Z apelem do rządu ws. Polskiego Ładu wyszło też środowisko księgowych, które również postuluje przesunięcie terminów wejścia w życie podatkowo-składkowej części reformy do 2023 r. Taka decyzja miałaby pozwolić na kompleksowe przygotowanie korekty nowych regulacji.

Jako ewentualną alternatywę SKwP proponuje szereg innych działań, w tym m.in. powołanie grupy ekspertów reprezentujących organizacje branżowe, która pilnie przygotuje kompleksową analizę i niezbędne zmiany przepisów Polskiego Ładu, oraz niezwłoczne opublikowanie wzorów zeznań rocznych dla podatników PIT/CIT za 2021 r. Stowarzyszenie postuluje ponadto przedłużenie terminów sporządzenia i złożenia rocznych deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR i CIT-8, a także rocznych sprawozdań finansowych za poprzedni rok.

mp