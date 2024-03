Przedsiębiorcy apelują o uproszczenie i obniżenie składki zdrowotnej

Obecna formuła składki zdrowotnej prowadzi do chaosu i degradacji mikroprzedsiębiorczości w Polsce – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja wystosowała apel, w którym domaga się, by składka zdrowotna była czytelniejsza i uwzględniała trudną sytuację najmniejszych firm. Realizacja propozycji ZPP miałaby skutkować zmniejszeniem wpływów ze składki o ok. 5 mld zł rocznie.

„Polski Ład wprowadził do zasad rozliczania składki zdrowotnej przez firmy mnóstwo bałaganu i absurdów (jak np. składki płacone od sprzedaży środków trwałych), a jednocześnie spowodował dodatkowe zwiększenie obciążeń przedsiębiorców – również najmniejszych – w momencie, w którym istotnie wzrosły również innego typu koszty (m.in. pracy, energii elektrycznej, czy półproduktów i surowców)” – czytamy w nowym apelu ZPP.

Środowisko przedsiębiorców wskazuje, że negatywne skutki stają się coraz bardziej widoczne. W ubiegłym roku liczba zamkniętych i zawieszonych firm okazała się rekordowa, a jednocześnie przedsiębiorstwa mają istotne problemy z rozliczeniem, co pokazują m.in. dane dotyczące ok. 2 mld zł nadpłat za 2022 r.

„Apelujemy o realizację obietnic i rewizję zasad opłacania składki zdrowotnej przez firmy. Proponujemy prosty model – ci, którzy osiągają przychód nie wyższy niż 120 tys. złotych rocznie (analogicznie do małego ZUS) niech płacą liniowo 2,75 proc. przychodu, wszyscy pozostali zaś ryczałt w wysokości 11 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tzn. obecnie ok. 460 zł” – proponuje ZPP.

Organizacja szacuje, że realizacja postulatów kosztowałaby ok. 5 mld zł w skali roku, bo o tyle zmniejszyć miałyby się wpływy Narodowego Funduszu Zdrowia ze składek.

mp