Projekt pakietu ograniczającego ceny prądu już w Sejmie

Małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz wybrane podmioty użyteczności publicznej będą mogły liczyć na wsparcie w związku ze wzrostem cen prądu. Rządowy projekt ustawy w tej sprawie trafił już do Sejmu. Kluczowy będzie mechanizm maksymalnej ceny za energię elektryczną, zgodnie z którym ceny nie będą mogły być wyższe niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych i 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców.

Zgodnie z projektem, wsparcie obejmie małe i średnie firmy, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej (np. szkoły, domy pomocy społecznej i szpitale). Przewidziano też zwiększenie pomocy dla gospodarstw domowych z grupy taryfowej G.

– Dla 99 proc. przedsiębiorców wprowadzamy ceny maksymalną prądu. Zapewni to stabilność, szansę na patrzenie w przyszłość i planowanie rozwoju i inwestycji. Nie mogliśmy zaakceptować sytuacji, gdzie cena prądu potrafiła się zmienić w ciągu tygodnia o 200 proc. Ceny 2 tys. zł i 2,5 tys. zł za MWh były nie do zaakceptowania z punktu widzenia konkurencyjności naszej gospodarki – mówi szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Głównym elementem pakietu jest propozycja wprowadzenia mechanizmu maksymalnej ceny za energię elektryczną. Limit ten wyniesie: – 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych; – 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców.

W poszczególnych przypadkach cena maksymalna ma być stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z: gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitów wprowadzonych już w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej do 31 grudnia 2023 r.; podmiotami użyteczności publicznej i samorządami – od 24 lutego 2022 do 31 grudnia 2023 r.; małymi i średnimi przedsiębiorcami – od 24 lutego 2022 do 31 grudnia 2023 r.

W projektowanym pakiecie znajduje się też m.in. nowy mechanizm zachęt do oszczędzania energii dla MSP. Jeśli dany odbiorca zmniejszy zużycie energii elektrycznej o minimum 10 proc., to otrzyma taki upust w 2024 r.

Szacuje się, że cały pakiet wsparcia będzie kosztować państwo blisko 20 mld zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Projekt trafił do Sejmu 14 października br.

Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp