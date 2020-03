Program Czyste Powietrze – resort klimatu szykuje uproszczenia

Program Czyste Powietrze, który ma służyć ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery, będzie zmodyfikowany i uproszczony – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Klimatu. Rząd zamierza przeznaczyć w sumie ok. 103 mld zł na dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizacji budynków. Do tej pory jednak zakontraktowano jedynie wsparcie o wartości mniej niż 2 mld zł.

Rządowy plan przewiduje przeznaczenie w czasie 10 lat ok. 103 mld zł na dofinansowanie do wymiany pieców i termomodernizacji budynków. Okazuje się jednak, że dotychczas zakontraktowano wsparcie o wartości zaledwie 1,6 mld zł. Jak tłumaczy resort klimatu, w tej sytuacji trzeba przyspieszyć cały proces i doprowadzić do tego, że program będzie dostępny powszechnie. W założeniu każdego roku dofinansowanie powinno wynosić ok. 10 mld zł.

– Właśnie jesteśmy w przededniu ogłoszenia nowej edycji tego programu w uproszczonej, bardziej przyjaznej dla beneficjentów wersji – zapowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, Ireneusz Zyska.

Zyska wskazuje, że program wymaga zmian, które uproszczą i upowszechnią system wsparcia. Plany resortu zakładają m.in. podzielenie beneficjentów według kategorii dochodowych. Szczegółowe propozycje zmian mają zostać ogłoszone w marcu br.

Rządowe założenia zakładają również, że program Czyste Powietrze będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, szczególnie w odniesieniu do branż budowlanej, instalacyjnej i technologicznej.

