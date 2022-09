Produkcja sprzedana przemysłu lepsza od oczekiwań

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu okazała się wyższa o 10,9 proc. rok do roku oraz o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca – wynika z nowych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Dane są lepsze od oczekiwań analityków i uznano je za pozytywne zaskoczenie. Eksperci oceniają, że takie dane wskazują na dostosowywanie się przemysłu do zmieniających się warunków

– Przemysł dostosowuje się do zmieniających się warunków zmniejszającego się, choć nadal silnego, popytu. Już dane o sprzedaży detalicznej pokazywały, że konsumujemy coraz więcej dóbr nietrwałych. Za tym trendem podążył także przemysł. Jedynie produkcja dóbr trwałych zanotowała w sierpniu roczny spadek, o 1,4 proc. – mówi ekspert Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka.

Dane pokazują, że znaczny wzrost zanotowano w dwóch branżach – wydobyciu węgla oraz produkcji samochodów. Wzrost wyniósł odpowiednio 43,3 proc. i 40 proc. w skali roku. W pierwszym przypadku to efekt zbliżającego się kryzysu węglowego i silnych bodźców do zwiększenia produkcji, a w drugim przypadku – jak wskazują eksperci – przede wszystkim wynik niskiej bazy z poprzedniego roku.

– Ogólnie ten dobry wynik przemysłu, idący w poprzek miękkim odczytom takim jak np. indeks PMI zapowiada, że widmo technicznej recesji w Polsce, w III kw. br. się oddala – przewiduje Zielonka.

Jednocześnie przemysł ma nadal wyraźne problemy z wysoką inflacją producencką. Podczas gdy wzrost cen dla konsumentów przekracza 16 proc., to w przypadku przedsiębiorców wskaźnik jest na poziomie 25 proc. Główną rolę we wzrostach inflacji producenckiej odgrywają wysokie ceny energii.

