Problemy z podatkiem od nieruchomości – MF nie planuje zmian

Ministerstwo Finansów nie zamierza zmieniać budzących wątpliwości przepisów dotyczących podatku od nieruchomości. Wcześniej na kłopoty z regulacjami uwagę zwracał rzecznik praw obywatelskich. Kontrowersje odnoszą się głównie do osób, które w praktyce nie mogą korzystać ze swoich nieruchomości – chodzi np. o sytuację, gdy na danej ziemi działała kopalnia.

W maju br. RPO informował o kłopotach z przepisami dotyczącymi podatku od nieruchomości. W efekcie nieprecyzyjności regulacji nie zawsze jasne jest, kto powinien zapłacić daninę, kiedy dana ziemia należy do obywatela, ale jest użytkowana przez przedsiębiorstwo.

Jak wskazywał RPO, chodzi m.in. o rolników, którym odebrano prawo do korzystania z ich własnej ziemi, a z tego powodu byli później zobowiązani do zapłaty wyższego podatku od nieruchomości. To konsekwencja tego, że w prawie podatkowym nie wskazano precyzyjnie, jak traktowani mają być ci, którzy naprawdę zarabiają na takiej ziemi.

W odpowiedzi na informacje zgłoszone przez RPO resort finansów wskazał, że nie planuje zmian w prawie, ale będzie podpowiadać, jak podatnicy powinni w takich przypadkach dochodzić swoich racji. Ministerstwo proponuje, by podatnicy dochodzili należności od użytkowników ziemi.

„Ministerstwo Finansów zwróci się do Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o zamieszczenie w poradniku podatnika informacji o możliwości dochodzenia przez właściciela na drodze cywilnoprawnej praw majątkowych, w wysokości zapłaconego podatku, od podmiotów korzystających z gruntu. Poradnik podatnika to nowo tworzona platforma edukacyjna, gdzie zarówno przedsiębiorcy, jak i indywidualni podatnicy znajdą przydatne informacje, porady i propozycje rozwiązań dotyczących m.in. podatków" – wskazał w odpowiedzi resort finansów.

mp